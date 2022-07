Elvis Presley, del rock al ¿mariachi? Así fue su interpretación de ‘Guadalajara’

Elvis Presley es uno de los músicos más famosos de la historia; no en vano se ganó el apodo del ‘Rey del Rock and Roll’ y está por estrenarse estrenarse su película biográfica Elvis, donde el actor Austin Butler lo encarnará.

Aunque el rock no fue lo único que tocó; de hecho, hay un ‘cover’ de la canción ‘Guadalajara’ hecho por el famoso músico, donde además utilizó mariachi y cantó en español.

El día que Elvis Presley cantó ‘Guadalajara’ con mariachi

Esperen... ¿en qué momento sucedió esto? Para ser exactos, en 1963; Presley estaba protagonizando la cinta Fun in Acapulco -conocida en Hispanoamérica como Diversión en Acapulco, que hacía honor a la playa de Guerrero, muy popular internacionalmente en aquel entonces.

En ella, el ‘Rey del Rock and Roll’ dio vida a un trapecista que tenía miedo de las alturas, por lo que terminó como cantante en un bar de Acapulco.

Para una de las escenas finales de la cinta, el cantante es cargado por un grupo de hombres hacia lo que sería su escenario y, posteriormente, comienza a cantar la canción de Pepe Guízar, quien la compuso en honor a la capital jalisciense y está hecha precisamente para cantar con mariachi.

Y sí, Presley entona todo el tema en español; evidentemente, como no está familiarizado con la lengua, su pronunciación no es la mejor, pero ‘le echó ganitas’. Aunque para no hablar el idioma, su interpretación es muy buena.

Lamentablemente, para la filmación de la película el cantante nunca estuvo en Acapulco ni en ninguna locación mexicana; todo fue realizado en el Estudio 555 en Hollywood, y para hacer que aquellos escenarios se asemejaran lo más posible al México de los años sesenta, pidieron la ayuda de la actriz Katy Jurado, originaria de Guadalajara.

Estreno de ‘Elvis’: ¿de qué trata la película?

En Elvis, podremos ver a grandes rasgos el camino que trazó Presley a lo largo de su vida -incluyendo su infancia, donde descubre que su vocación es la música- para llegar a los escenarios y coronarse como el ‘Rey del Rock and Roll’.

Un joven con mucha energía, pasión y -¿por qué no?- rebeldía llegó para apoderarse del escenario y conquistar el corazón de millones de personas que lo seguían, a pesar de las burlas que llegaron a hacerle cuando era joven sobre su apariencia.

La cinta que narrará la vida de Elvis Presley fue dirigida por Baz Luhrman y protagonizada por Austin Butler. El reparto se conforma además por Tom Hanks, que será el Coronel Tom Parker, manager del artista por más de 20 años, y Olivia DeJonge como Priscilla Presley, esposa del difunto músico.