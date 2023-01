¿Cuántos servicios de streaming tienes y por qué no puedes cancelarlos? Esto explica un Nobel de Economía

La falta de tiempo, la desidia o el olvido suelen ser algunas de las excusas para no cancelar las suscripciones a las plataformas de streaming que no utilizamos; sin embargo, existen conductas psicológicas que explican la verdadera razón por la cual no lo hacemos y terminamos perjudicando nuestras finanzas personales.

Streaming aumenta su presencia en los hogares

Luego de la pandemia y el confinamiento por COVID-19, las personas buscaron más opciones de entretenimiento, por lo que la demanda por estas plataformas aumentó considerablemente, señala la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El informe “Mercado, consumo y diversidad en servicios de transmisión de video en América Latina” resalta lo siguiente sobre los servicios de streaming en el país:

Durante el año 2020, 22 por ciento de las personas en México se suscribieron a cuatro plataformas de streaming .

. 82 por ciento de los mexicanos encuestados afirmaron tener al menos una suscripción de servicio de streaming , y 33 por ciento de ellos contrataron una plataforma debido al aislamiento social .

, y 33 por ciento de ellos contrataron una plataforma . Las personas que se suscribieron a alguna plataforma en 2019 adquirieron al menos una más en 2020.

En 2019 las personas dedicaban 58 horas por semana al entretenimiento de estas plataformas, y durante el 2020 esta cantidad subió a 94 horas, según los datos de la Asociación Mexicana de Internet.

Los mexicanos llegan a gastar hasta 5 mil pesos anuales en servicios de streaming, lo que representa una media mensual de 417 pesos, de acuerdo datos de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), convirtiéndose en uno de los principales gastos hormiga actuales.

¿Por qué no puedo cancelar mis suscripciones?

La aversión a la pérdida y la elección irreflexiva, conceptos relacionados con la economía conductual son algunas de las razones por las cuales no podemos cancelar nuestras suscripciones a las plataformas de streaming.

Continuar pagando suscripciones que no se utilizan es algo muy común. De acuerdo con Richard Thaler, premio Nobel de Economía, la aversión a la pérdida se observa cuando las personas llegan a conseguir algo, suele ser muy difícil que se deshagan de eso. Por ello, cuando nos ofrecen “un mes de regalo” de alguna suscripción a un servicio de streaming, inconscientemente se negarán a perderlo, aun cuando exista un pago mensual y casi no lo utilicen.

La elección irreflexiva consiste en tomar lo que se den gratis, aun cuando se trate de algún producto o servicio malo o que no es necesario, y terminan así conservando y pagando una gran cantidad de dinero al año.

¿Cómo evitar los gastos hormiga con las plataformas de streaming?

La Condusef da las siguientes recomendaciones para que no dañes tus finanzas personales al contratar una plataforma de streaming:

Incluye las plataformas en tu presupuesto de gastos solo si consideras que son parte de tu estilo de vida: Con ello, evitaras retrasos en el pago mensual y no tendrás que pagar intereses o comisiones en tu tarjeta de crédito.

Evita pagar la suscripción de más de dos plataformas que cumplan con el mismo fin.

Analiza y compara las condiciones de las diversas plataformas, algunas cuentan con promociones como planes familiares, que, aunque los montos suelen ser más caros, al dividir el total entre los integrantes de la familia o amigos, puedes ahorrar un poco.