Benedicto XVI en la piel de Anthony Hopkins: Así lo interpretó en la película ‘Los dos Papas’

El actor Anthony Hopkins aceptó interpretar en el cine a Joseph Ratzinger, el Papa emérito conocido como Benedicto XVI, quien falleció el 31 de diciembre a los 95 años tras complicaciones en su salud.

Por su actuación, Hopkins, quien cumple 85 años, obtuvo nominaciones en los premios Oscar y los Globos de Oro por su papel en Los dos Papas junto a Jonathan Pryce, una producción que se estrenó en 2019 bajo la mirada de Fernando Meirelles.

La historia retoma las conversaciones privadas antes de la renuncia (en 2013) de Benedicto XVI y la asunción del cargo de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco.

Así veía Anthony Hopkins a Benedicto XVI

Hopkins no quiso buscar mucha información pese a saber que se trataba de un personaje de la vida real. “Me ofrecieron el papel de Benedicto XVI y lo tomé, pero no tengo opiniones ni voy a hablar sobre mis convicciones religiosas, solo soy un actor”, le dijo a ABC.

Además de sus injerencias en el Vaticano –se recreó una réplica a escala real de la Capilla Sixtina en los teatros de Cinecittà–, se presentó al alemán como un amante del arte con una pasión por el piano, que también escribió y pintó.

“Casi no busqué más información, no es necesario sobrecargar el cerebro. Vi algunos vídeos sobre Ratzinger y escuché su voz”, añadió el histrión. “La religión es un tema delicado. Sé que muchos pueden sentirse ofendidos y yo no quiero ofender a nadie. Tengo respeto por todas las creencias, pero no soy religioso”.

En una entrevista con Interview Magazine, aceptó que intentó conocer la verdad sin profundizar. “Llegué a Roma y es como dijo John Wayne: pásate un año en Monument Valley y no tendrás que actuar”.

¿Dónde ver ‘Los dos Papas’?

Si quieres revivir o ver por primera vez esta historia lo puedes hacer sin salir de casa ya que forma parte del catálogo de la plataforma de streaming Netflix.

El elenco lo completan Juan Minujín, Sidney Cole, Lisandro Fiks, Luis Gnecco, María Ucedo y Thomas D. Williams.