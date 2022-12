¿Quién fue Stephen Greif, actor de ‘The Crown’ que falleció a los 78 años?

El actor británico Stephen Greif, quien participó en producciones como The Crown y Doctor Who, falleció a los 78 años, según dio a conocer este 26 de diciembre.

En Twitter, su agencia de representación Michelle Braidman Associates informó en un breve cominicado la noticia: “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro maravilloso cliente Stephen Greif. Su extensa carrera incluyó numerosos papeles en la pantalla y en el escenario, incluyendo el Teatro Nacional británico, la Royal Shakespeare Company y en el West End”.

Asimismo, la agencia dedicó su pésame a las personas cercanas al actor: “Le echaremos mucho de menos y nuestros pensamientos están con su familia y amigos”; sin embargo, no se revelaron las causas de su fallecimiento.

El actor Barnaby Edwards, director y actor de Doctor Who, fue una de las personas que escribió un mensaje en Twitter:

“Me entristece mucho saber que Stephen Greif nos ha dejado. Un intérprete sólido como una roca, con una voz tan líquida y mortal como la lava fundida. Cuando se trataba de interpretar villanos, era insuperable. Su agudo ingenio y su evidente inteligencia hacían que fuera un placer dirigirle. Gracias por la diversión, Stephen”.

¿Quién fue Stephen Greif?

Stephen Greif nació el 26 de agosto de 1944 en Hertfordshire, Inglaterra y estudió en la Real Academia de Arte Dramático, incluso fue parte de la Compañía Nacional de Teatro en el Old Vic y el Southbank.

Su carrera como actor despegó en lel teatro en la década de los 60 y 70 en producciones de Royal Shakespeare Company; luego dio un salto a la televisión en el papel de Travis, un comandante espacial en la serie Blake’s 7, protagonizada por Gareth Thomas, Paul Darrow, Michael Keating y Sally Knyvette.

Actuó en las series diarias británicas Eastenders y Coronation Street, uno de sus más recientes trabajos fue en la cuarta temporada de la serie de Netflix The Crown, como el presidente de la Cámara Sir Bernard Weatherill; asimismo, en la The Alienist.

En el cine, participó en producciones como The Woman in Gold (2015), Casanova and The Upside of Anger (2005) y Spartan (2004).