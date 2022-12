PERFIL: Daniel Giménez Cacho, el único actor que ha trabajado con Del Toro, Cuarón e Iñárritu

Recientemente se estrenó la cinta Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades, dirigida por Alejandro González Iñarritu y protagonizada por el actor Daniel Giménez Cacho, que explora el conflicto interno de Silverio Gacho, un periodista que, al ganar un prestigioso premio en Estados Unidos, es obligado a regresar a residir en México.

Aquel cambio en su vida lo hunde en un cuestionamiento profundo de su ser que lo obligarán traer su pasado al presente.

Con este trabajo, Giménez Cacho es reconocido por haber trabajo con cineastas mexicanos reconocidos en el extranjero con Premios Oscar, como lo son Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y más recientemente Iñarritu; la tercia de directores es conocida como ‘los tres amigos’.

Sin embargo, el reconocimiento de Daniel como actor no queda ahí; su historia de vida incluye el ‘drama’ que es estudiar una carrera y darte cuenta al final que lo tuyo es el arte -en su caso la actuación-.

¿Quién es Daniel Giménez Cacho?

Daniel Giménez Cacho es un actor nacido en España, naturalizado mexicano, que actualmente tiene 61 años y su pasión por el arte viene ‘en las venas’ gracias a sus padres, que se conocieron actuando en La Barranca, compañía de teatro fundada por Federico García Lorca.

Giménez Cacho no tenía idea de que sería actor en un inicio; de hecho, se encontraba estudiando Física cuando, a los 24 años, lo invitaron a una clase de teatro; a partir de ahí, comenzó la historia. “Fue un descubrimiento físico, un renacimiento para mi cuerpo”, afirmó en entrevista para The New York Times.

Teatro, televisión y cine son solo algunos de los ámbitos donde el actor se ha desarrollado, haciéndose acreedor a múltiples premios, como lo son:

5 Premios Ariel

1 Premio ACE

1 Premio Bravo

2 Premios Canacine

1 Premios de la Asociación de Cronistas y Periodistas Teatrales (ACPT)

1 Premio del Festival de Málaga de Cine Español

El trabajo de Giménez Cacho con ‘los tres amigos’

Al primero que conoció de los llamados tres amigos -Cuarón, Iñárritu y Del Toro- fue a Alfonso Cuarón; se conocieron en el rodaje de Camino Largo a Tijuana (1988), de Luis Estrada, en donde Cuarón participó como productor.

Tres años después, en 2001, participó en la película Y tu mamá también, donde fungió como parte de la narración de la cinta producida por el cineasta de Roma (2018).

Guillermo del Toro fue el segundo en ‘descubrir’ al actor mientras el oriundo de Jalisco fungía como maquillador de efectos especiales por allá de 1990. Después de una larga charla, y algunos después, ‘Memo’ le ofrecería un papel en su ópera prima Cronos (1994) con el papel de Tito.

“Estoy muy agradecido de que me invitara a interpretar este personaje en Cronos, porque, aunque fuera un papel pequeño, fue brillante y memorable”, dijo Giménez Cacho a NYT.

A finales de 1990, Iñarritu fue el último de ‘los tres amigos’ en conocer a Daniel durante una fiesta, pero no fue hasta Bardo que ‘se les hizo’ trabajar juntos.

“Me di cuenta de que estaba en el mismo lugar que yo a nivel personal, filosófico, espiritual e intelectual”, dijo Iñárritu al mismo medio. “Más allá de sus dotes artísticas, que son muchas, sabía que facilitaría mi trabajo porque compartía la sensibilidad de lo que yo buscaba”.