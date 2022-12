¿Guillermo del Toro en otro proyecto de Netflix? Esto sabemos sobre su película en puerta

El éxito de Pinocho, de Guillermo del Toro, ha sido arrasador tanto entre los espectadores como en el ámbito de la crítica. Este año el cineasta tapatío estrenó dos producciones: la película basada en el cuento clásico de Carlo Collodi y El Gabinete de las Curiosidades.

Ambos proyectos son parte del catálogo original de Netflix y pertenecen a un convenio que la compañía de streaming firmó con del Toro en 2020. A pocos días del estreno de la cinta en stop-motion, el director de La Forma del Agua adelantó un poco acerca de su nuevo trabajo en puerta.

Guillermo del Toro podría dirigir una película de Frankenstein

Durante una intervención para el podcast de Variety, el guionista explicó que se encuentra en el desarrollo de un filme de monstruos.

“Estoy trabajando en una película de monstruos; no puedo decir el título porque puede cambiar, y podría terminar haciendo otra cosa”, señaló el ganador del Oscar.

Asimismo reveló que si bien apenas han adelantado algunos detalles ya hay varios meses de trabajo detrás de este.

“Pero ahora mismo, estoy escribiendo y diseñando. Lo hemos hecho durante los últimos dos años. Con suerte, será el próximo proyecto, pero cualquier cosa puede pasar”, apuntó.

Como mencionó Guillermo del Toro en el programa, aún no hay un título definido para la cinta, no obstante, de acuerdo con el sitio World of Reel, la película en cuestión podría ser Frankenstein de Mary W. Shelley, ya que es la historia de uno de los monstruos que ha fascinado al tapatío.

Por ejemplo, en una entrevista para Fresh Air with Terry Gross, del Toro expresó que la película del Prometeo Moderno (otro nombre por el que se conoce a la novela de Frankenstein) fue parte del cisma para incursionar en la industria del cine.

En relación con el posible casting aún no hay datos suficientes sobre; sin embargo, un dato trascendido por Whats on Netflix reveló que el actor guatemalteco Oscar Isaac, protagonista de la serie de Disney Moon Knight, se encuentra en las primeras charlas con el director del Laberinto del Fauno.