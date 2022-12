Henry Cavill confirmó que no regresará al papel de Superman: ‘Esta noticia no es la más fácil’

Henry Cavill reveló que no regresará a interpretar a Superman. (Foto: Youtube / @WarnerBrosPictures / Instagram / @henrycavill)

‘Voló, voló y se fue’: El actor británico Henry Cavill reveló que ya no formará parte del universo cinematográfico de DC Cómics como Superman.

Este miércoles, el actor confirmó que, a pesar de haber mencionado en octubre pasado que regresaría a darle vida al superhéroe, ya no retomará el papel del ‘kriptoniano’ de DC Cómics después de tener una reunión con los nuevos directivos creativos del universo cinematográfico de La Liga de la Justicia.

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y es una triste noticia para todos. Después de todo, no regresaré como Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que sucede. Respeto eso”, expuso el histrión, que desde 2013 fue el encargado de encarnar al superhéroe en la pantalla grande.

Asimismo aseguró que “James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados con el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”.

En su declaración, Cavill terminó agradeciendo a los fanáticos que han estado apoyándolo durante todo su viaje como Kal-El.

“Mi turno de usar la capa ya pasó, pero lo que representa Superman nunca pasará. Ha sido un viaje divertido con todos ustedes, hacia adelante y hacia arriba”.

Los internautas que han visto la noticia han expresado su descontento y tristeza por la noticia de que la versión de Superman de Henry Cavill no regresará a la pantalla grande. El anuncio llega después de que hace un par de días se reportaran cambios en DC Cómics como la posible cancelación de Wonder Woman 3.

Henry Cavill deja ‘The Witcher’

No es el único rol que Henry Cavill ha dejado recientemente, ya que poco después del anuncio de su supuesto regreso como Superman reveló que dejaría atrás el protagonismo de The Witcher.

Para anunciarlo, el actor publicó una fotografía del sello de la serie y una descripción en la que confirmó que ya no iba a ser Geralt of Rivia, protagonista de las primeras tres temporadas.

“Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4″, escribió el actor británico que de igual manera confirmó quien será el actor que lo sustituirá en la producción: Liam Hemsworth hermano del intérprete de Thor.