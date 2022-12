¿'Wonder Woman 3′ se cancela? Esto dijo la directora Patty Jenkins sobre el futuro de la cinta

La directora de las cintas de Wonder Woman, Patty Jenkins, se sinceró sobre el estado de la tercera cinta de la superheroína y otra de las próximas películas del universo de Star Wars.

El pasado 7 de diciembre, The Hollywood Reporter lanzó un artículo en el que explicaba la supuesta cancelación de la tercera película de Wonder Woman y los cambios que DC Cómics estaría considerando realizar.

Aquel medio aseguraba que algunas fuentes aseguraban que Patty Jenkins avanzaría con el proyecto y lo consideraba “muerto en su encarnación actual”. Sin embargo la directora se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales.

“Cuando comenzó una reacción negativa acerca de que la WW3 no sucedía, la atractiva historia falsa de clickbait de que fui yo quien lo mató o me alejé comenzó a extenderse. Esto simplemente no es cierto. Nunca me alejé. Estaba abierta a considerar cualquier cosa que me pidieran”, aseguró en un tuit la directora que también aseguró que DC se encuentra atravesando ciertos cambios.

“Tenía entendido que no había nada que pudiera hacer para avanzar en este momento. DC obviamente está enterrado en los cambios que tiene que hacer, por lo que entiendo que estas decisiones son difíciles en este momento”, puntualizó Patty Jenkins.

Asimismo explicó que no desea que el mensaje de Wonder Woman y sus películas se vea afectado por las reacciones negativas que han estado surgiendo en las redes sociales.

“No quiero que lo que ha sido un hermoso viaje con WW termine en una nota negativa. Me ha encantado y me siento muy honrada de ser la persona que pudo hacer estas dos últimas películas de Wonder Woman. Ella es un personaje increíble. Vivir en y alrededor de sus valores hace que uno sea cada día mejor persona. Le deseo a ella y a su legado un futuro increíble, conmigo o sin mí”.

Patty Jenkins habla sobre Star Wars: Rogue Squadron

La directora aprovechó el mensaje para explicar la situación que ha estado viviendo con un proyecto del universo expandido de Star Wars.

En noviembre de 2020, Variety reportó que la película de Star Wars: Rogue Squadron estará a cargo de Patty Jenkins. Sin embargo, un año después se reveló el retraso de la producción y tiempo después se reportó la supuesta cancelación.

En el mismo tuit en el que aclaró su situación con Wonder Woman, Jenkins habló de lo que sucedió con Star Wars y aseguró que se encuentra en aquel proyecto y que la producción continúa en pie.

“Originalmente dejé Roge Squadron después de un largo y productivo proceso de desarrollo cuando quedó claro que no podía suceder lo suficientemente pronto y no quería retrasar más Wonder Woman 3″, explicó la directora que reveló que tiene un nuevo trato con los encargados detrás de la franquicia de Star Wars.

“Lucasfilm me pidió que considerara regresar a RS después de la Wonder Woman 3, lo cual fue un honor para mí, así que acepté. Hicieron un nuevo trato conmigo. De hecho, todavía estoy en ello y ese proyecto ha estado en desarrollo activo desde entonces. No sé si sucederá o no. Nunca lo hacemos hasta que se completa el proceso de desarrollo, pero espero su potencial en el futuro”.

Hasta el momento no se tiene conocimiento de la trama del spinoff de Star Wars o del elenco que conformará la película.