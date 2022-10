Henry Cavill se pone la capa de superhéroe: ‘Estoy de vuelta como Superman’

¿Es un pájaro?, ¿es un avión? … No, es Henry Cavill confirmando su regreso como Superman en la pantalla grande.

Después la incertidumbre sobre el futuro del ‘Hombre de Acero‘ en cines, Henry Cavill dio señales de vida para asegurar que seguirá interpretando a Superman en el universo cinematográfico de DC Cómics. Su última aparición protagónica fue en la cinta La Liga de la Justicia (2017).

La revelación se dio a través de un videoclip en las redes sociales del intérprete que acompañó el post con la leyenda: “una pequeña muestra de lo que está por venir, mis amigos. El alba de la esperanza renovada. Gracias por su paciencia, será recompensada”.

Henry Cavill y Black Adam

Te recomendamos no seguir leyendo la nota si no has tenido la oportunidad de ver Black Adam, ya que la declaración de Henry Cavill contiene un spoiler.

El clip empieza con una imagen del actor personificando al último hijo de Krypton y continúa con una declaración del mismo Cavill.

“Hola a todos, quería esperar a que terminará el fin de semana para hacer esta publicación. Quería darles a todos la oportunidad de que vieran Black Adam [haciendo referencia a su aparición]. Ahora que sé que varios lo han hecho lo quiero hacer oficial, estoy de vuelta como Superman”.

El actor también aprovechó el video para agradecer a sus fanáticos por “su apoyo y paciencia” en relación con su regreso al mundo de La Liga de la Justicia.

El Universo Cinematográfico de DC Cómics

Actualmente DC Cómics ha perdido a varios miembros de La Liga de la Justicia, ya que varios de los intérpretes que forman parte del universo cinematográfico se han visto envueltos en polémicas.

El caso más reciente es el de Ezra Miller que estuvo envuelto el año pasado, 2021, en una serie de problemas legales que obligaron a los fanáticos cuestionar el estreno de la nueva cinta de Flash, se tiene conocimiento que la cinta llegará en junio de 2023.

A principios del mes de agosto, Warner tomó la decisión de cancelar la película de Batgirl que habría visto el regresó de Michael Keaton como Batman. La producción tuvo un costo de casi 90 millones de dólares (alrededor de 170 millones de pesos mexicanos).

Tampoco se tiene conocimiento sobre qué pasará con Amber Heard como Mera en la secuela de Aquaman, la cual se espera en cines en 2023. La polémica que surgió tras el juicio de difamación entre ella y Johnny Depp ha dejado a tela de juicio su participación en DC Cómics.