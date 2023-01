Estas fueron las películas más taquilleras de 2022: ¿En qué plataforma las puedes ver?

'Doctor Strange 2', 'The Batman' y 'Minions 2' fueron algunas de las cintas más taquilleras de 2022. (Foto: Youtube / @WarnerBrosPictures / @illumination / @marvel)

El Año Nuevo trae consigo algunas películas que son estrenos muy esperados del 2023, aunque este 2022 no se quedó atrás con sorpresas en el cine que se convirtieron en las cintas más taquilleras.

Después de dos años en los que el cine parecía estar en pausa debido a la pandemia por COVID-19, este 2022 regresó por completo la experiencia de ir a ver una película a las salas cinematográficas.

Aparte de ello, el ciclo de 365 días que acaba de terminar lanzó algunos estrenos de Disney, Marvel y DC Cómics.

Para que no dejes escapar todos esas aventuras que llegaron a la pantalla grande este 2022, hemos enlistado algunas de las películas más exitosas del año y en qué plataforma de streaming se pueden ver, para que armes el maratón mientras esperas todo lo que viene.

Películas más taquilleras de 2022

Top Gun: Maverick

Una de las secuelas más esperadas de este año fue Top Gun: Maverick, la continuación de la historia que lanzó a Tom Cruise a la fama en 1986.

La cinta sigue los pasos del personaje de Pete Mitchell, quien es el nuevo encargado de liderar una academia élite de pilotos de la fuerza armada de Estados Unidos. A nivel mundial está cinta se posicionó como la más exitosa de 2022.

¿Cuánto? Top Gun: Maverick obtuvo mil 488 millones de dólares en ganancias, según el recuento de taquilla de Box Office Mojo , sitio especializado en los ingresos de las películas, el cual es parte de IMDb.

obtuvo según el recuento de taquilla de , sitio especializado en los ingresos de las películas, el cual es parte de IMDb. ¿Dónde ver? Se puede ver la cinta en la plataforma de Star Plus.

Avatar: The Way of Water

Actualmente en cines se pueden disfrutar de algunas cintas que han logrado posicionarse entre las más taquilleras, como la secuela Avatar: The Way of Water, que después de 14 años continúa con la historia que plantó James Cameron en el planeta de Pandora.

La cinta trae de vuelta a la mayoría de los personajes que sobrevivieron en la primera entrega para explicar el estado actual de los Na’vi en su planeta. El actor Sam Worthington y Zoe Saldaña regresaron para interpretar a los protagonistas.

¿Cuánto? Hasta el momento ha recaudado mil 193 millones de dólares, según Box Office Mojo.

¿Dónde ver? Aún no llega al streaming. Esta cinta sigue en las carteleras de cine.

Jurassic World: Dominion

La era de los dinosaurios ha vuelto con la última entrega de Jurassic World que ató su historia con la de los personajes de la primera franquicia. Protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, la trama explora las consecuencias ecológicas de las películas anteriores y pone en tela de juicio el futuro de la raza humana.

¿Cuánto? La tercera cinta de Jurrasic World otuvo alrededor de mil uno millones de dólares en taquilla, según Box Office Mojo.

otuvo alrededor de mil uno millones de dólares en taquilla, según ¿Dónde ver? Se puede ver la cinta a través de Amazon Prime por 55 pesos.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

La secuela de Doctor Strange (2016) por fin llegó a salas de cine después de los cambios que tuvo que efectuar Marvel Studios por el COVID-19.

La película protagonizada por Benedict Cumberbatch y por Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) los posiciona al filo del descubrimiento del multiverso y las consecuencias que pueden surgir de viajar entre dimensiones.

¿Cuánto? Obtuvo alrededor 955 millones de dólares en taquilla, según Box Office Mojo.

en taquilla, según ¿Dónde ver? La película se encuentra disponible en Disney Plus con un especial de cómo se grabó.

Minions: The Rise of Gru

El mundo de los minions regresó este 2022 para darle continuación a su cinta de nombre homónimo que salió en 2015.

En esta ocasión Bob, Kevin y Stuart tienen la misión de salvar a Gru, interpretado por Steve Carrel, de una banda de asesinos que lo secuestró. Al ser una precuela de Mi Villano Favorito, la trama se despliega en la década de los años 70.

¿Cuánto? Obtuvo a nivel mundial 939 millones de dólares en taquilla, según Box Office Mojo.

¿Dónde ver? El filme animado se encuentra en Amazon Prime por 55 pesos.

Black Panther: Wakanda Forever

Black Panther: Wakanda Forever cuenta la historia de aquel país ficticio, el cual atraviesa el duelo de perder a su rey T’Challa, interpretado por el fallecido Chadwick Boseman, y el encuentro con una nueva civilización llamada Talocan. Se trata de la primera cinta de Tenoch Huerta dentro de Marvel Studios.

¿Cuánto? Hasta el momento reporta 810 millones de dólares a nivel mundial, según Box Office Mojo.

¿Dónde? Se mantiene disponible en algunos cines, aunque se ha hablado de su posible estreno en Disney Plus en los primeros días de enero de 2023.

The Batman

A pesar de los cambios que el mundo cinematográfico de DC Cómics atravesó este 2022, algo que estaban esperando los fanáticos era la llegada de Robert Pattinson como el protector de Gotham.

La nueva cinta de Batman pone al justiciero a resolver un misterio que gira alrededor de Gatubela (Zoë Kravitz), la familia Falcone y el Acertijo.

¿Cuánto? The Batman obtuvo alrededor de 770 millones de dólares a nivel mundial en taquilla, según Box Office Mojo.

obtuvo alrededor de 770 millones de dólares a nivel mundial en taquilla, según ¿Dónde ver? La película se encuentra en HBO Max.

Thor: Love and Thunder

Chris Hemsworth regresó al Universo Cinematográfico de Marvel para continuar las aventuras de Thor en una película en la que cede su manto superheróico a Janes Foster (Natalie Portman) en una aventura que evoca a los éxitos de la década de los años noventa como ‘Sweet Child O’ Mine’.

¿Cuánto? La cuarta película de Thor se recaudó alrededor de 760 millones de dólares en taquilla, según Box Office Mojo.

¿Dónde ver? La película se encuentra disponible en Disney Plus con un especial de cómo se grabó.