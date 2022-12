¿Qué plataformas de streaming aumentarán su costo para 2023? Esto es lo que sabemos

Prepara tu bolsillo para la cuesta de enero. Las plataformas de streaming no se quedan atrás en el alza de precios de sus servicios para 2023, pues ya han anunciado que tendrán nuevos costos por suscripción.

Tal es el caso de la plataforma de música Spotify, en la que, desde hace algunas semanas surgieron rumores sobre el aumento de precios para 2023.

Daniel Ek, cofundador de la plataforma declaró al Wall Street Journey que subirán sus precios a lo largo de 2023, aunque afirmó que no prevén que el incremento disminuya el número de suscriptores con los que cuenta Spotify. En la charla, el directivo no detalló de cuánto será el aumento y se enfocó más en el informe de resultados del trimestre más reciente.

¿Qué otras plataformas aumentaron precios?

Apple Music tuvo un aumento en sus precios a principios de 2022 (Bloomberg)

Los usuarios de Spotify no serán los únicos afectados por el aumento de precios en 2023. Otros servicios de streming ya anunciaron ajustes en sus precios.

Apple Music

El servicio de música y audio vía streaming Apple Music anunció el aumento del precio a sus suscriptores después de mantenerse estable desde su lanzamiento en el país. Este comenzó desde el pasado 15 de mayo.

El incremento varía de acuerdo con cada plan, siendo de hasta 30 pesos en el plan familiar.

¿Cómo quedan los precios de Apple Music para este 2023?

La suscripción individual cuesta 115 pesos mensuales, lo que implica un aumento de 15 pesos, ya que hasta antes del ajuste el precio era de 99 pesos.

cuesta 115 pesos mensuales, lo que implica un aumento de 15 pesos, ya que hasta antes del ajuste el precio era de 99 pesos. El plan familiar de Apple Music , que se puede compartir con hasta cinco personas de las cuales cada una tendrá una cuenta personal, costará 179 pesos al mes. Antes costaba 149.

, que se puede compartir con hasta cinco personas de las cuales cada una tendrá una cuenta personal, costará 179 pesos al mes. Antes costaba 149. Para los estudiantes no hubo un incremento en el costo de los servicios de la plataforma, por lo que se mantendrá en 59 pesos mensuales.

Aunque Apple no dio una justificación concreta con respecto al incremento de sus precios, usuarios en redes sociales argumentaron que tiene que ver con el IVA aplicado a las plataformas digitales; sin embargo, el servicio lanzado más recientemente, Apple One, hasta ahora, no reporta cambios en su costo.

YouTube

Desde el 2 de marzo de este año, el precio del plan familiar de YouTube Premium pasó de 179 pesos a 239 pesos mensuales, aumentando su costo en un porcentaje mayor a 30 por ciento.

Sin embargo, el plan individual, se mantiene en el mismo precio, con un costo de 119 pesos al mes o por mil 190 pesos por el plan anual.

El precio para estudiantes tampoco ha sido actualizado y se mantiene en un costo de 69 pesos al mes, por lo que habrá que esperar que la plataforma no anuncie nuevos incrementos durante 2023.