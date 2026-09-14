¡No des el ‘grito’ por llegar tarde al trabajo! Alternativas de transporte a los cierres de la L12 del Metro

La Línea 12 del Metro mantiene nueve estaciones cerradas hasta el 17 de septiembre.

La Línea 12 del Metro de la Ciudad de México cerró nueve de sus estaciones, así que este lunes 14 de septiembre toma precauciones y conoce las vías alternas para llegar al trabajo o la escuela.

Lo primero que debes saber es que la Línea 12 del Metro solo opera de Mixcoac a San Andrés Tomatlán. Con ello, las estaciones cerradas son:

Tláhuac .

. Tlaltenco.

Zapotitlán.

Olivos.

Tezonco.

Periférico Oriente .

. Calle 11.

Lomas Estrella.

Alternativas de transporte ante cierres de la Línea 12 del Metro:

Ya sea que necesites reemplazar el trayecto de la Línea 12 del Metro o que necesites de algún servicio de transporte alternativo para llegar a tu destino, estas son algunas opciones de movilidad:

Línea 8 del Metro

Si vives cerca del tramo afectado de Tezonco a Lomas Estrella, una de las alternativas es la Línea 8 del Metro, ya que hay estaciones cerca como Constitución de 1917, UAM-I, Cerro de la Estrella e Iztapalapa.

Dichas estaciones te conectarán con la Línea 12 del Metro en Atlalilco, que es la correspondencia más larga del sistema de transporte, pero que te conectará con la línea dorada.

RTP de apoyo

Ante los cierres de la Línea 12 del Metro, se anunció un servicio de RTP de apoyo que te conectará desde Tláhuac hasta el tramo abierto que inicia en San Andrés Tomatlán.

Dicho servicio pasa por las estaciones: Tláhuac, San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco.

Es una opción ideal para quienes les queda más cerca la estación Tláhuac o Tlaltenco.

Línea 7 del Trolebús

Si vives cerca de Periférico Oriente, Calle 11 y Lomas Estrella, este servicio te conecta con San Andrés Tomatlán y Culhuacán de la Línea 12.

Además, conecta con Tasqueña en la Línea 2 del Metro, Miguel Ángel de Quevedo en la Línea 3 y el Estadio Olímpico Universitario, de la Línea 1 del Metrobús.

Ruta 162 del RTP

Esta ruta te conecta con Constitución de 1917 si vives cerca de estaciones del Metro como Tláhuac, Tlaltenco, Zapotitlán, Nopalera, Olivos, Tezonco y Periférico Oriente.

Toma en cuenta que puede tener horarios específicos, así como el servicio de RTP que conecta Constitución de 1917 con Tláhuac.

Los cierres de la Línea 12 del Metro serán hasta el 16 de septiembre, y el servicio se retomará en su totalidad el 17 de septiembre a las 5:00 horas.