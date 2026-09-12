Tragedia en la México-Toluca: Choque entre BYD y Audi deja dos muertos en Puerta Santa Fe

El Audi quedó prácticamente destruido tras el impacto ocurrido en el kilómetro 15+800 de la autopista México-Toluca.

Dos personas murieron luego de que un automóvil eléctrico de la marca china BYD se incendiara tras un fuerte choque contra un Audi sobre la autopista México-Toluca, a la altura de Santa Fe, en la Ciudad de México.

El accidente ocurrió sobre el kilómetro 15+800 de la autopista México-Toluca, en dirección a Toluca, Estado de México, donde los dos vehículos de reciente modelo colisionaron y quedaron prácticamente destruidos.

Tras el impacto, el automóvil BYD se incendió con sus dos ocupantes en el interior, quienes quedaron atrapados y murieron debido a las llamas.

¿Qué pasó en la autopista México-Toluca?

De acuerdo con los primeros reportes de autoridades capitalinas, el accidente habría ocurrido cuando uno de los conductores perdió el control de su vehículo, posiblemente debido a la velocidad a la que circulaban.

El impacto se registró casi a mitad de la transitada vialidad, por lo que la circulación tuvo que ser cerrada mientras los servicios de emergencia realizaban las labores de atención y rescate.

Fotografías difundidas en redes sociales muestran la magnitud del choque. En ellas se observa al Audi prácticamente destruido tras el encontronazo, mientras que el BYD quedó envuelto en llamas.

Elementos de emergencia acudieron al sitio para controlar el fuego y realizar las labores de rescate.

Incendio del BYD complicó las labores de rescate

Los paramédicos y bomberos que acudieron al lugar ya nada pudieron hacer por los dos ocupantes del BYD, quienes quedaron atrapados dentro de la unidad.

Las autoridades señalaron que, debido a las características del vehículo eléctrico, el incendio requirió la intervención de los cuerpos de emergencia para poder ser sofocado y permitir el acceso al automóvil.

En un primer momento, las víctimas permanecieron en calidad de desconocidas mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

El choque provocó el cierre de la circulación en la zona mientras los servicios de emergencia trabajaban para retirar los vehículos y realizar las labores correspondientes.

Las autoridades realizaron las labores de emergencia en el punto del accidente para posteriormente liberar la vialidad.