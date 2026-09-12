Premios Emmy 2026: Fecha, horario, nominados, dónde ver en vivo y todos los detalles

Las estrellas de nuestras series favoritas desfilarán por la alfombra roja antes de conocer quiénes recibirán la codiciada estatuilla dorada. Los Premios Emmy 2026 celebran su 78ª edición con The Pitt, Hacks, Widow’s Bay y Pluribus entre las producciones más destacadas de una de las noches más importantes de la televisión.
La ceremonia reunirá a algunas de las producciones y figuras más destacadas de la temporada televisiva. Entre los intérpretes nominados a los principales reconocimientos de la noche se encuentran Noah Wyle, Jean Smart, Zendaya, Rhea Seehorn, Gary Oldman y Harrison Ford.
The Pitt encabeza la edición con 25 nominaciones, apenas una más que Hacks, que suma 24. Ambas concentran buena parte de la atención de una gala que reconocerá lo mejor del drama, la comedia y las series limitadas, además de actuaciones, dirección, guion, reality y variedades.
¿Dónde ver en vivo los Premios Emmy 2026 en México?
Los Premios Emmy 2026 se podrán seguir en México a través de TNT y TNT Series, con la ceremonia principal programada para las 18:00 horas del centro del país.
La alfombra roja comenzará una hora antes y permitirá seguir la llegada de los actores, actrices y creadores que forman parte de esta edición.
- Fecha: lunes 14 de septiembre de 2026.
- Alfombra roja: 17:00 horas.
- Ceremonia: 18:00 horas.
- Transmisión: TNT y TNT Series.
- Sede: Peacock Theater de L.A. LIVE, Los Ángeles.
- Conductora: Mariska Hargitay.
La ceremonia principal se celebra después de los Creative Arts Emmy Awards, que tuvieron lugar el 5 y 6 de septiembre y reconocieron distintas áreas técnicas y creativas.
¿Quiénes están nominados a los Premios Emmy 2026?
Los Premios Emmy reconocen la excelencia de las producciones televisivas y de los profesionales que participan en ellas. Aunque suelen considerarse una sola premiación, en realidad existen varias competencias, cada una dedicada a un ámbito específico, como los programas de horario estelar, la televisión diurna, los deportes, las noticias, los documentales y las producciones internacionales.
La primera ceremonia se realizó 1949 en el Hollywood Athletic Club de Los Ángeles, cuando la televisión todavía comenzaba a consolidarse como un medio de entretenimiento.
Las principales categorías de los Emmy 2026 reúnen producciones de drama, comedia y series limitadas que compiten tanto por los máximos reconocimientos de la noche como por los premios individuales para sus protagonistas y actores de reparto.
A continuación, la lista de nominados en los apartados más importantes de la ceremonia:
Lista OFICIAL de nominados al Emmy 2026
Serie de drama
- The Diplomat
- The Gilded Age
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Your Friends & Neighbors
Serie de comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Margo’s Got Money Troubles
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- Widow’s Bay
Serie limitada, antología o película para televisión
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Beef
- DTF St. Louis
- Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
Actor, serie de drama
- Sterling K. Brown (Paradise)
- Gary Oldman (Slow Horses)
- Mark Ruffalo (Task)
- Rufus Sewell (The Diplomat)
- Noah Wyle (The Pitt)
Actriz, serie de drama
- Carrie Coon (The Gilded Age)
- Chase Infiniti (The Testaments)
- Keri Russell (The Diplomat)
- Rhea Seehorn (Pluribus)
- Zendaya (Euphoria)
Actor, serie de comedia
- Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man)
- Steve Carell (Rooster)
- Matthew Rhys (Widow’s Bay)
- Jason Segel (Shrinking)
- Martin Short (Only Murders in the Building)
Actriz, serie de comedia
- Quinta Brunson (Abbott Elementary)
- Ayo Edebiri (The Bear)
- Elle Fanning (Margo’s Got Money Troubles)
- Lisa Kudrow (The Comeback)
- Jean Smart (Hacks)
Actor de reparto, serie de drama
- Patrick Ball (The Pitt)
- Billy Crudup (The Morning Show)
- Shawn Hatosy (The Pitt)
- Gerran Howell (The Pitt)
- Jack Lowden (Slow Horses)
- Tom Pelphrey (Task)
- Carlos-Manuel Vesga (Pluribus)
Actriz de reparto, serie de drama
- Taylor Dearden (The Pitt)
- Fiona Dourif (The Pitt)
- Allison Janney (The Diplomat)
- Katherine LaNasa (The Pitt)
- Sepideh Moafi (The Pitt)
- Julianne Nicholson (Paradise)
- Karolina Wydra (Pluribus)
Actor de reparto, serie de comedia
- Colman Domingo (The Four Seasons)
- Paul W. Downs (Hacks)
- Harrison Ford (Shrinking)
- Nick Offerman (Margo’s Got Money Troubles)
- Stephen Root (Widow’s Bay)
- Michael Urie (Shrinking)
- Tyler James Williams (Abbott Elementary)
Actriz de reparto, serie de comedia
- Dale Dickey (Widow’s Bay)
- Hannah Einbinder (Hacks)
- Janelle James (Abbott Elementary)
- Kate O’Flynn (Widow’s Bay)
- Michelle Pfeiffer (Margo’s Got Money Troubles)
- Megan Stalter (Hacks)
- Jessica Williams (Shrinking)
Actriz, serie limitada, antología o película para televisión
- Claire Danes (The Beast in Me)
- Sally Field (Remarkably Bright Creatures)
- Carey Mulligan (Beef)
- Sarah Pidgeon (Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette)
- Sarah Snook (All Her Fault)
Actor, serie limitada, antología o película para televisión
- Riz Ahmed (Bait)
- Jason Bateman (Black Rabbit)
- Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)
- Oscar Isaac (Beef)
- Matthew Rhys (The Beast in Me)
Actor de reparto, serie limitada, antología o película para televisión
- Jason Bateman (DTF St. Louis)
- Richard Gadd (Half Man)
- David Harbour (DTF St. Louis)
- Richard Jenkins (DTF St. Louis)
- Charles Melton (Beef)
- Nick Offerman (Death by Lightning)
Actriz de reparto, serie limitada, antología o película para televisión
- Linda Cardellini (DTF St. Louis)
- Dakota Fanning (All Her Fault)
- Laurie Metcalf (Monster: The Ed Gein Story)
- Joy Sunday (DTF St. Louis)
- Youn Yuh-jung (Beef)
- Constance Zimmer (Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette)
Programa de entrevistas
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live!
- Last Week Tonight With John Oliver
- The Late Show With Stephen Colbert
- Saturday Night Live
Reality de competencia
- Dancing With the Stars
- RuPaul’s Drag Race
- Survivor
- Top Chef
- The Traitors
Reality destacado o presentador de reality
- RuPaul Charles (RuPaul’s Drag Race)
- Alan Cumming (The Traitors)
- Kristen Kist (Top Chef)
- Ariana Madix (Love Island USA)
- Jeff Probst (Survivor)
Programa animado
- Bob’s Burgers
- Rick and Morty
- The Simpsons
- Smiling Friends
- South Park
- Star Wars: Visions
Película de televisión destacada
- Heads of State
- Miss You, Love You
- People We Meet on Vacation
- Remarkably Bright Creatures
- Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War
¿Qué series compiten por el Emmy a Mejor Drama?
Una de las principales categorías de la ceremonia en los Premios Emmy 2026 será la de Mejor Serie de Drama, en la que The Pitt llega como la producción con más nominaciones de toda la edición.
El drama médico protagonizado por Noah Wyle sigue las jornadas del personal de una sala de urgencias de Pittsburgh. Su presencia no se limita a Mejor Drama, pues Wyle compite como Mejor Actor y varios integrantes del elenco aparecen entre los candidatos de reparto.
También destaca Pluribus, la serie de ciencia ficción creada por Vince Gilligan y protagonizada por Rhea Seehorn, quien además busca la estatuilla como Mejor Actriz de Drama.
La categoría incluye a Slow Horses, con Gary Oldman nuevamente como Jackson Lamb; The Diplomat, protagonizada por Keri Russell; el drama de época The Gilded Age; A Knight of the Seven Kingdoms, ambientada en el universo creado por George R. R. Martin; además de Paradise y Your Friends & Neighbors.
Jean Smart será uno de los nombres a seguir durante la ceremonia. La actriz vuelve a competir como Mejor Actriz de Comedia por Hacks, producción que consiguió 24 nominaciones y estableció un récord para una comedia en una sola edición de los Emmy.
La cifra superó las 23 candidaturas que alcanzaron anteriormente The Studio y The Bear. Una nueva victoria de Jean Smart también aumentaría el dominio que la actriz mantiene en la categoría gracias a su interpretación de Deborah Vance.
Otro de los protagonistas es Harrison Ford, nominado como Mejor Actor de Reparto de Comedia por su papel de Dr. Paul Rhoades en la serie Shrinking. A sus 84 años, el reconocido actor de Star Wars e Indiana Jones busca conseguir el primer Emmy de su carrera.
La edición también presenta nuevos nombres entre los aspirantes. 28 intérpretes recibieron su primera nominación al Emmy, entre ellos Chase Infiniti, Charlie Hunnam, Carey Mulligan, Taylor Dearden, Dale Dickey, Charles Melton y Sarah Pidgeon.