Michael Byrne, villano en la saga de ‘Indiana Jones’, fallece a los 86 años

Michael Byrne desarrolló una carrera artística de más de 60 años y participó en más de 160 producciones entre cine y televisión. [Fotografía. ChatGPT]

El actor británico Michael Byrne, reconocido por interpretar al coronel Ernst Vogel en Indiana Jones y la última cruzada y al anciano Gellert Grindelwald en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1, falleció a los 82 años.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de la muerte del actor. Tampoco se han revelado detalles sobre los servicios funerarios del intérprete, cuya carrera abarcó más de seis décadas entre el teatro, el cine y la televisión.

El fallecimiento de Michael Byrne fue confirmado mediante un obituario publicado por The Guardian. Hasta ahora, la familia del actor no ha informado si Byrne padecía alguna enfermedad. Sin embargo, se dio a conocer que murió el pasado 20 de junio.

Byrne deja a su esposa, la actriz Carole Nimmons, con quien contrajo matrimonio en 1965, además de sus dos hijas, Tara y Bryony, y tres nietos.

¿Qué personajes interpretó Michael Byrne en ‘Indiana Jones y Harry Potter’?

Uno de los papeles más recordados de Michael Byrne llegó en 1989, cuando interpretó al coronel Ernst Vogel en Indiana Jones y la última cruzada. Su personaje era un alto oficial nazi encargado de perseguir a Indiana Jones y a su padre, Henry Jones Sr., durante la búsqueda del Santo Grial.

El militar protagonizó varias de las secuencias de acción más recordadas de la película, incluida la persecución sobre un tanque en el desenlace, donde finalmente encuentra la muerte tras caer por un precipicio.

Años después, Byrne formó parte de la saga de Harry Potter para interpretar al anciano Gellert Grindelwald en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1.

Aunque su aparición fue breve, tuvo un papel decisivo dentro de la historia. Grindelwald se negó a revelar a Lord Voldemort el paradero de la Varita de Saúco y terminó asesinado por el mago oscuro, una escena que marcó uno de los momentos más importantes de la recta final de la saga.

¿Cuál fue la trayectoria de Michael Byrne?

Michael Byrne nació en Londres en noviembre de 1943 y estudió actuación en la Central School of Speech and Drama. Sus primeros años como actor transcurrieron sobre los escenarios, donde formó parte de la compañía del National Theatre fundada por Laurence Olivier, una de las figuras más influyentes del teatro británico.

Con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los actores de reparto más reconocidos del Reino Unido, especialmente por interpretar militares, villanos y figuras de autoridad tanto en cine como en televisión.

Entre sus películas más destacadas figuran The Eagle Has Landed, A Bridge Too Far, Force 10 from Navarone, Braveheart, Tomorrow Never Dies, Apt Pupil, The Sum of All Fears, Gangs of New York, Mortdecai e Indiana Jones y la última cruzada.

En televisión acumuló decenas de participaciones en producciones como Coronation Street, Smiley’s People, Yes, Prime Minister, Sharpe, Hornblower, Midsomer Murders, Casualty y Wallander. Su última aparición en pantalla ocurrió en la serie The Phoebus Files, estrenada en 2023.

Michael Byrne desarrolló una carrera artística de más de 60 años y participó en más de 160 producciones entre cine y televisión, además de mantener una constante actividad teatral.