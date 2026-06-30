Piden a la ‘Hormiga’: Estos jugadores deberían tener más minutos, según aficionados mexicanos

La Selección Mexcana tiene encantada a su afición, la cual asegura que “la primera ya duerme en Bellas Artes” en memes. Además de la fase de grupos perfecta y con portería imbatida, 25 de sus 26 jugadores han tenido minutos en el Mundial 2026.

Sin embargo, hay algunos elementos que, a decir de los aficionados, deberían tener más minutos en la cancha para aportar al equipo y demostrar su calidad.

Ellos son los favoritos de la afición que el ‘Vasco’ tiene en la banca

Algunos aficionados en el Estadio Ciudad de México para el partido México vs. Ecuador le comentaron a El Financiero cuáles son los jugadores que ven en buen momento, pero no han tenido tantos minutos como podrían.

Arturo Bolaños, de la Ciudad de México, piensa que Armando ‘Hormiga’ González “debería ser una opción más arriba de los delanteros”.

Javier Aguirre llamó a 4 centrodelanteros —incluyendo además a Raúl Jiménez, Santi Giménez y ‘Memote’ Martínez— y Armando únicamente jugó algunos minutos como cambio en el partido inaugural ante Sudáfrica.

“(González) está ahorita en cuarto (lugar en la plantilla). Jugó el primer partido un par de minutos, pero creo que lo hizo bien y podría ayudarnos a eso que nos llega a faltar a veces, ¿no? Que es la precisión de la última jugada", comentó.

Otro jugador que ve con buenos ojos es Mateo ‘Tiloncito’ Chávez, quien se ha quedado relegado ante el pilar por la banda izquierda, Jesús Gallardo, dueño de la leteral izquierda desde Rusia 2018.

Mateo Chávez le hizo gol a Chequia. EFE/ Isaac Esquivel (Isaac Esquivel/EFE)

“Si no iniciara hoy, creo que el partido pasado lo hizo muy bien y metió gol incluso, entonces creo que nos aportaría mucho si jugara más minutos”, concluyó.

Camilo Alejandro, de San Luis Potosí, concuerda en que González debería participar más junto con Giménez, pues no le convence el actuar de Martínez.

“Diría que (merecen más minutos) la ‘Hormiga’ y Santi. Ya se vio mucho en el partido lo que fue el ‘Memote’. Creo que no dio lo que se esperaba. Hay que darle oportunidad a los demás delanteros”, expresó.

Un joven de la Ciudad de México llamado Pedro Emiliano nos mencionó un nombre más: César ‘Chino’ Huerta, quien ha visto poca actividad en esta Copa del Mundo tras volver de una larga lesión.

“Creo que fue convocado el Chino Huerta y, en especial para mí, juega muy bien, excepto pateando penales, pero deberían meterlo”, explicó.

César Huerta jugó apenas unos minutos ante Corea del Sur. EFE/Sashenka Gutiérrez (Sashenka Gutiérrez/EFE)

Sin embargo, otros aficionados respaldan las decisiones del ‘Vasco’ dados los resultados. Israel López, capitalino, cree que, si el equipo ha funcionado, puede quedarse como está.

“Yo creo que con la alineación que tenemos, Aguirre sabe lo que tiene que meter”, comentó.

Benjamín, aficionado mexiquense, también confía en la experiencia del ‘Vasco’, puesto que ha preponderado el juego en equipo sobre el talento personal.

“Realmente creo que el equipo brilla por ser equipo y creo que no hay realmente, de momento, nadie que acapare el reflector y es mejor. En otros tiempos hemos tenido estrellas y logramos menos. Ahorita, que hay menos estrellas, logramos más”, condenó.