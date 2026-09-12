Mi vecino Guillermo ‘Totoro’: La historia del mexicano y la protagonista de ‘Los diarios de la boticaria’

¿Qué tienen en común Guillermo del Toro, la película Mi vecino Totoro y la protagonista de Los diarios de la boticaria, uno de los animes más exitosos de los últimos años? La respuesta está en la actriz japonesa Mana Ashida.

La carrera de Ashida comenzó cuando era una niña y se convirtió en una de las estrellas infantiles más reconocidas de Japón.

Su trayectoria llegó hasta Hollywood en 2013, cuando interpretó a Mako Mori en Pacific Rim (Titanes del Pacífico), dirigida por Guillermo del Toro, con quien estableció un vínculo muy especial: ella lo llamaba ‘Totoro’, como la criatura creada por Hayao Miyazaki en la película de Studio Ghibli.

Ahora, la actriz dará vida a Maomao en la adaptación live action de Los diarios de la boticaria, de la escritora Natsu Hyūga.

¿Por qué Mana Ashida llamaba ‘Totoro’ a Guillermo del Toro?

Mana Ashida tenía apenas ocho años cuando trabajó en la película Pacific Rim. Aunque ya contaba con una amplia experiencia frente a las cámaras en Japón, se enfrentaba por primera vez a una producción de Hollywood y no dominaba el inglés.

Guillermo del Toro y Mana Ashida en las grabaciones de Pacific Rim (Fotografía. Agencia AP)

Guillermo del Toro encontró una peculiar forma de romper aquella barrera. Durante la promoción de la película, la actriz contó que el cineasta mexicano era muy amable: “Me dijo que lo llamara ‘Totoro’ y realmente se parece mucho a Totoro”.

De igual forma, Ashida relató que la música formó parte de su convivencia durante la filmación: ella solía cantarle al cineasta, quien respondía con expresiones como “Amazing” y “Perfect”, además de acariciarle la cabeza en señal de reconocimiento.

La historia trascendió el set de Pacific Rim y llegó hasta sus seguidores, quienes comenzaron a crear ilustraciones en las que Guillermo del Toro aparecía convertido en una versión de Totoro, en algunas ocasiones acompañado por la pequeña Mana Ashida.

La participación de la actriz japonesa en Pacific Rim fue breve, pero tuvo un gran peso emocional para el cineasta mexicano, director de La forma del agua, El laberinto del fauno y Pinocho.

La actriz interpretó a Mako Mori durante los recuerdos de su infancia. En esas escenas, un kaiju destruye parte de Tokio y la niña queda indefensa frente a la criatura. Para transmitir el miedo y la desesperación del personaje, Ashida tuvo que llorar durante varios días de rodaje.

Fanarts de Guillermo del Toro y Ashida (Fotografía. redes sociales)

En una de las presentaciones de la película, Del Toro reconoció que filmar esas escenas fue difícil: “Fue horrible para mí hacerla sufrir y lloró durante muchos, muchos días”. Aun así, se sentía afortunado de contar con una actriz como ella.

“Ella es mucho más madura que yo. Yo tengo siete años aquí. Ella tiene 50”, bromeó el mexicano.

Guillermo del Toro se refería a sí mismo como ‘Totoro’

La relación de Del Toro con Mi vecino Totoro no se limitó a su convivencia con la pequeña actriz.

Guillermo del Toro para quitar la tensión con los actores, cantaba canciones de la película 'Mi vecino Totoro' (Fotografía. Redes sociales)

Rinko Kikuchi, quien interpretó a Mako Mori adulta en Pacific Rim (2013) contó que conocía al director desde años atrás y que él ya se refería a sí mismo como ‘Totoro’.

Kikuchi relató que, cuando alguna escena se complicaba o comenzaba a perder la concentración, Del Toro le cantaba en japonés una canción de Mi vecino Totoro para levantarle el ánimo.

¿Cómo ha sido la carrera Mana Ashida como actriz?

Antes de conocer a Guillermo del Toro, Mana Ashida ya contaba con una amplia trayectoria pese a su corta edad. Comenzó su carrera artística a los tres años y poco después sumó sus primeras apariciones en producciones de la televisión japonesa.

Uno de los momentos decisivos llegó con Mother, en 2010. Ashida interpretó a una niña que sufría maltrato y abandono, un trabajo que impulsó su reconocimiento y le permitió recibir premios como actriz revelación.

Su popularidad aumentó todavía más con Marumo no Okite, en 2011. Además de protagonizar la serie, interpretó junto a Fuku Suzuki la canción ‘Maru Maru Mori Mori!’, que se convirtió en un fenómeno en Japón.

Durante su etapa infantil también apareció en producciones como Beautiful Rain, Sayonara Bokutachi no Youchien y Ashita, Mama ga Inai, además de desarrollar una faceta musical y prestar su voz a diferentes producciones animadas.

La serie de Natsu Hyuga, 'Los Diarios de la Boticaria', tendrá su versión live action. (Prime Video Japón | Crunchyroll)

¿Qué fue de Mana Ashida después de ‘Pacific Rim’?

Tras su participación en Pacific Rim, Ashida consolidó su carrera mientras dejaba atrás los papeles infantiles. Aunque compaginó su trabajo con los estudios, continuó participando en producciones de cine y televisión, además de desarrollar proyectos de doblaje y narración.

En 2020, Mana Ashida protagonizó Under the Stars y después encabezó BL Metamorphosis. También incursionó en el doblaje en producciones como Lonely Castle in the Mirror. Asimismo, continuó su carrera en televisión con personajes como Kanau Ugumori en The Best Teacher, papel que le valió distintos reconocimientos en Japón.

De igual forma, Ashida desarrolló trabajos como narradora y conductora de televisión, mientras continuaba con su formación académica.

Tras graduarse de la Universidad de Keio en 2023, participó en proyectos como la adaptación live action de Cells at Work! y prestó su voz para la película Scarlet, nominada a los Crunchyroll Anime Awards en la categoría de mejor película junto a Demon Slayer: Castillo Infinito y Chainsaw Man: Arco de Reze.

¿Cuándo se estrena el live-action de ‘Los diarios de la boticaria’?

Ahora, la carrera de Mana Ashida tendrá un nuevo escaparate internacional con Los diarios de la boticaria. La actriz fue elegida para interpretar a Maomao, una joven amante de los venenos y con amplios conocimientos sobre hierbas, que es secuestrada y llevada a trabajar al palacio imperial, donde utiliza sus conocimientos para resolver diversos misterios.

El proyecto live action está previsto para estrenarse en 2028 a través de Prime Video y llevará a la pantalla una franquicia que alcanzó popularidad internacional.

Desde su adaptación al anime, en 2023, esta serie se convirtió en una de las sagas más queridas por los fans, al grado de recibir varias nominaciones en la reciente edición de los Crunchyroll Anime Awards.

Además, la novela ligera, próxima a publicarse en México por la editorial Distrito Manga, supera los 57 millones de copias vendidas en todo el mundo.

La llegada de Mana Ashida a Los diarios de la boticaria abre un nuevo capítulo en una carrera que comenzó cuando apenas era una niña: de llamar “Totoro” a Guillermo del Toro durante su debut en Hollywood a convertirse en Maomao, protagonista de una de las franquicias japonesas más populares y con mayor proyección internacional.