¿Quién inventó la salsa Tabasco? Este es el origen de la receta original

La salsa Tabasco era embotellada con un corcho y cera verde; aunque ya no se usa, este color siguió predominando en los envases. (Foto: Pexels/ Imagen generada con IA Gemini)

Un bloody mary no sería lo mismo sin ese toque especiado y picante que le dan las gotas de salsa Tabasco, un condimento que se utiliza para realzar los sabores de cócteles, pizzas y hasta mariscos.

Por su nombre, su sabor picante y el hecho de que se elabora con un chile originario de México, muchos piensan que se trata de una creación tan mexicana como la salsa Valentina. Es un error.

Para sorpresa de muchos, el origen de la salsa Tabasco está en Estados Unidos, específicamente en Luisiana, donde un banquero visionario desarrolló la receta utilizando solo tres ingredientes.

¿Cuál es el origen de la salsa Tabasco?

Edmund McIlhenny, un banquero irlandés-estadounidense, vivía en Nueva Orleans, disfrutando de los barcos, los caballos y la comida picante cuando su vida dio un giro con la llegada de la Guerra Civil.

El conflicto armado no solo lo dejó sin trabajo, sino también sin posibilidades de encontrar uno. Por ello, optó por laborar en la plantación de azúcar de la familia de su esposa, de acuerdo con un artículo de The New York Times.

Existen diferentes versiones sobre cómo llegaron los chiles tabasco a Edmund; sin embargo, el Irish Emigration Museum apunta que fue un soldado quien se los obsequió a McIlhenny.

La salsa Tabasco fue inventada en Estados Unidos. (Foto: Pexels)

“Cuenta la historia que un soldado confederado que pasaba por allí le regaló a McIlhenny algunas semillas de un chile tabasco mexicano”, explica. El artículo de The New York Times agrega que él plantó las semillas en las tierras de la familia de su esposa.

Con los chiles proliferando, la idea de hacer una salsa picante fue casi automática, en especial debido a que durante la Reconstrucción, periodo posterior a la Guerra Civil, la dieta en Nueva Orleans era “insípida y monótona”, de acuerdo con el sitio web de la salsa Tabasco.

¿Cómo se hace la salsa Tabasco?

La receta original era sumamente sencilla, ya que solo llevaba tres ingredientes básicos: vinagre destilado, chile tabasco rojo y sal, de acuerdo con The Irish Emigration Museum.

Aunque no se necesitaba demasiado para elaborar el condimento, el método de preparación tenía varios pasos: primero trituraba los pimientos con un machacador, tras ello añadía sal y dejaba marinar la mezcla con vinagre, de acuerdo con The New York Times.

El artículo añade que la primera muestra fue enviada a un amigo de la familia en Nueva York en 1868. Las reacciones al condimento fueron tan buenas que Edmund decidió comercializarlo.

En la actualidad, la salsa Tabasco original se sigue elaborando con los mismos ingredientes; sin embargo, en su sitio web explican que el proceso de añejamiento sí presenta algunas modificaciones.

Esto se debe a que la mezcla de chiles y sal se deja más tiempo marinando con el vinagre, que es destilado de alta calidad. Para el añejamiento se utilizan barricas de roble blanco y se llega a dejar hasta por 3 años.

La salsa Tabasco se embotellaba originalmente en envases de vidrio sellados con cera. (Foto: Unsplash)

Salsa Tabasco hasta en la NASA: ¿Cómo fue la expansión del condimento?

Luego de enviar la salsa a su amigo, en 1869 Edmund comenzó con la producción a mayor escala: embotelló 658 piezas, las cuales colocó en envases muy particulares.

Estos eran de vidrio y tenían una forma similar a la de un frasco de agua de colonia. En la boquilla contaban con un tapón dosificador que se sellaba con un corcho para evitar que se derramara el contenido. Las botellas eran selladas con cera verde.

Aunque este elemento ya no se utiliza en los envases, el color verde sigue presente en las botellas de salsa Tabasco. The New York Times asegura que el primer lote de este condimento se vendía en un dólar.

El éxito fue inminente y las ventas aumentaron año con año. A pesar de ello, fue hasta 1946 cuando un periódico mencionó el uso de la salsa Tabasco en el popular cóctel bloody mary.

La salsa Tabasco está hecha con tres ingredientes. (Foto: Unsplash)

Para 1949, Walter Stauffer McIlhenny fue nombrado presidente de McIlhenny Company. Durante su gestión se encargó de la expansión internacional de la marca, con ventas en 100 países diferentes.

Además, en 1970 la salsa Tabasco llegó al espacio, ya que los astronautas de la Estación Espacial de la NASA la utilizaron para darle sabor a la comida, de acuerdo con el sitio web de la marca.

Desde 1994, la marca no ha dejado de crecer e incorporar nuevos sabores en los años siguientes, como habanero, ajo, chipotle, sweet and spicy y alitas. Además, en 2015 le dieron la bienvenida a su restaurante ubicado en Avery Island.

Actualmente, la salsa Tabasco tiene 158 años de historia y un catálogo con once variedades diferentes, así como un museo en Avery Island donde se preserva la historia de este producto.