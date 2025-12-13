¡Es un queso! ¿De qué está hecho el Danonino?

El petit suisse, el tipo de queso que es el Danonino, se considera nutritivo, en especial cuando se come en su forma natural. (Foto: Shutterstock)

Piensa por un segundo en lo que te enviaban en tu lonchera cuando ibas a la escuela, además del sándwich de jamón, un jugo de frutas y la manzana roja, uno de los productos más recurrentes eran los cubitos de Danonino.

Si lo has comido con calma, el snack —que se disfruta frío o incluso congelado para los días más calurosos— tiene una consistencia más espesa que el yogur común, pero al mismo tiempo es muy suave y no, nada es una casualidad.

El Danonino, aunque se vende cerca de los yogures y natillas, es un queso — que en su forma natural se considera nutritivo—; motivo por el cual incluso la nutrióloga María Fernanda Bores, Health Marketing en Danone, lo recomienda como parte de los lácteos que se pueden dar a los niños de vez en cuando.

“Yo recomiendo como nutrióloga incluir un lácteo en la lonchera (...) ¿por qué? Son saludables (...) Entonces incluir un yogur o un queso como lo es Danonino es una excelente opción”, afirma en entrevista con El Financiero, pero, ¿un queso?

¿De qué está hecho el Danonino?

La nutrióloga María Fernanda Bores explica que el Danonino es un queso de tipo petit suisse. Incluso, cuando se creó este producto en Barcelona, España hace 53 años era llamado de esa forma: Petit Suisse.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explica que este tipo de queso fue creado en Normandía, Francia, por un quesero originario de Suiza a mediados del siglo XIX, quien tuvo la idea de añadir nata a la cuajada del queso.

¿El resultado? Un queso fresco de leche de vaca que contiene entre 30 y 60 por ciento de materia grasa, explica el portal de Larousse Cocina. El petit suisse se caracteriza por su alto contenido de humedad y por no tener corteza, explica la Profeco.

La Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera añade que en general este tipo de queso se considera saludable al contener proteínas, calcio y vitaminas, en especial cuando se consume en su estado natural.

Pues aunque en México lo conocemos ampliamente por su sabor a fresa, en realidad el petit suisse se suele utilizar en la cocina en salsas o condimentado con paprika, finas hierbas picadas o uvas pasas para untar en canapés, de acuerdo con Larousse Cocina.

En el caso específico del Danonino, el queso se adiciona con un preparado de frutas que contiene azúcar y fresa para darle el sabor característico que lo hace parecer todo menos un queso, agrega la revista El Poder del Consumidor.

¿Qué tan saludable es comer Danonino?

En su estudio, la Profeco señala que “a pesar de ser un producto procesado y con azúcar añadida, en general es nutritivo”, con lo cual coincide la nutrióloga María Fernanda Bores.

“Danonino es un lácteo saludable que puede ser incluido en la alimentación de los niños, que está adicionado con calcio y vitamina D, nutrientes esenciales para el crecimiento”, comparte la experta en la entrevista, pero, ¿cómo impactan en la salud?

¿El Danonino tiene calcio?

Sobre el calcio, la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera explica que en general “un petit suisse aporta 120 miligramos de calcio por cada 100 gramos de producto, cantidad que representa 15% de la ingesta diaria recomendada para niñas y niños entre 1 y 9 años”.

MedlinePlus explica que el calcio es uno de los minerales más importantes para el cuerpo humano, ya que entre sus funciones está el ayudar a formar y mantener dientes y huesos sanos; ayuda con la coagulación de la sangre y el mantenimiento de un ritmo cardíaco normal.

“Los lácteos deben de formar parte de la alimentación diaria de los niños”, señala María Fernanda, quien agrega que si bien el Danonino tiene calcio, este es solo uno de los muchos lácteos que se pueden añadir a una dieta saludable y balanceada.

“Danonino es un alimento práctico, fácil, que les gusta a los niños y que de alguna manera te asegura que vas a estar complementando este requerimiento (...) pero variedad de lácteos afuera hay un montón”, señala.

Por lo cual, para complementar una dieta saludable, María Fernanda Bores explica “un día le puedes poner al niño un Danonino, al otro un yogur, quesito. Es chiste es darle variedad a la dieta”.

¿El Danonino tiene vitaminas?

María Fernanda Bores agrega que este producto está fortificado con vitamina D, un nutriente que es esencial para el crecimiento de los menores.

La inclusión de esta vitamina en el queso petit suisse es importante, ya que MedlinePlus explica que es esencial para que el cuerpo pueda tener una buena absorción del calcio.

“Una deficiencia de vitamina D puede provocar afecciones de los huesos, como osteoporosis y raquitismo”, indica el portal especializado en salud, además agrega que tiene un papel importante al mantener saludables los nervios, músculos y sistema inmunitario.

¿Cuánto Danonino se puede comer al día?

La cantidad de azúcar en el Danonino es mínima: “Tiene 1 gramo de azúcar añadida por botecito, que es como una puntita de esta cucharadita que tú le pones al café. Es prácticamente nada”, explica María Fernanda Bores.

A pesar de ello, la experta indica que la recomendación es comer un Danonino al día como máximo, aunque lo mejor es llevar una dieta balanceada, en especial, debido al problema de sobrepeso y obesidad

Pues la Harvard Health Publishing explica que consumir demasiada azúcar añadida, es decir, la que los fabricantes de alimentos agregan a los productos para aumentar el sabor, genera problemas en la salud.

“El impacto del exceso de azúcar en la obesidad y la diabetes está bien documentado”, indica la publicación, además, añade que “cuanto mayor sea la ingesta de azúcar añadido, mayor será el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas”, al elevar la presión arterial y aumentar la inflamación crónica.

La nutrióloga añade que si bien, el consumo de azúcar puede ser negativo no quiere decir que no se puede se debe comer en absoluto: “el chiste es las cantidades y las porciones”.

Es por este motivo que para preservar una vida saludable, lo mejor es promover la actividad física, evitar los alimentos altamente calóricos y llevar una dieta balanceada, priorizando alimentos naturales como las frutas y verduras.

“Lo que yo siempre recomiendo como nutrióloga es que incluyamos una variedad de alimentos provenientes de diferentes grupos para que nos aseguremos que nuestra dieta sea variada, equilibrada, saludable, nutritiva y podamos obtener todos los beneficios”, indica.