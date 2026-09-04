¡Adiós a Scooby-Doo! Muere el actor de doblaje Francisco Reséndez a los 85 años

Francisco Reséndez, actor de doblaje que prestó su voz al personaje Scooby-Doo, muere a los 85 años. (Foto: ChatGPT/Shutterstock)

El actor de doblaje Francisco Reséndez murió a los 85 años el pasado 3 de septiembre de 2026. ‘Paco’, como era conocido, tuvo una amplia trayectoria de más de 60 años y prestó su voz a personajes de distintas caricaturas, series y animes, entre ellos Scooby-Doo, así como producciones como One Piece y Attack on Titan.

La muerte del actor de doblaje fue confirmada por la actriz Gloria Obregón, hermana de Alfonso Obregón, mediante una publicación en sus redes sociales. El periodista Óscar Mario Beteta también compartió un mensaje para despedir al intérprete.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento de Francisco Reséndez.

¿Quién fue Francisco Reséndez, actor de doblaje que dio voz a Scooby-Doo?

Francisco Reséndez fue un actor y director de doblaje mexicano nacido en julio de 1941. Su carrera profesional comenzó cuando tenía alrededor de 20 años, al participar en una serie del género western llamada Comedia, en la que prestó su voz a personajes de reparto.

Sus primeros trabajos los realizó en los estudios Tepeyac, donde tuvo la oportunidad de conocer a Pedro Infante. En una entrevista concedida al canal Rodolfo Navarro Oficial en 2015, Reséndez recordó cómo era trabajar junto a las grandes figuras de la época.

“En esa época los actores eran vacas sagradas, no te los encontrabas en la calle, ni de chiste ibas a ver a Jorge Negrete en el súper, esa gente no la veías nunca en la pantalla o en la entrega de premios”, contó.

A lo largo de su trayectoria, Reséndez también se desempeñó como director de doblaje. Entre sus trabajos estuvo la dirección al español latino de Los Simpson, producción en la que participó durante ocho temporadas.

El actor recordó que, en los primeros años del doblaje, existía la percepción de que este trabajo consistía principalmente en improvisar; sin embargo, aseguró que la industria reció cuando diferentes empresas y productoras encontraron en ella una oportunidad de negocio.

Reséndez también habló sobre el reconocimiento que con el tiempo adquirieron los actores de doblaje, pues durante buena parte de su carrera fueron figuras poco conocidas para el público.

El intérprete consideraba que la calidad debía ser el principal objetivo de quienes se dedicaban a esta profesión.

“Había algunas personas que no sabía que hacían ahí, no hay nada de doblaje nuevo o viejo, es bueno o malo, siempre va a ser igual cuando hay calidad, no hay otro tipo, solo hay que intentar ser mejor cada día y dar el 120% para quedar satisfecho con su trabajo”.

Francisco Reséndez prestó su voz a Scooby-Doo en la serie animada durante la década de los años 70 y 80. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

¿Qué personajes dobló Francisco Reséndez?

Francisco Reséndez prestó su voz a personajes de diferentes producciones animadas, series, películas y videojuegos a lo largo de su carrera.

Uno de sus papeles más recordados del actor de doblaje fue el de Scooby-Doo en distintas producciones animadas. También participó en títulos como Naruto Shippuden, Attack on Titan, One Piece y Los Anillos de Poder.

Entre algunos de sus trabajos registrados se encuentran: