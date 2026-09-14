¡Chu-chu! Tren Maya estrena ruta en el sureste: ¿A dónde y desde cuándo podrás viajar?

El Tren Maya anunció una nueva ruta que esta disponible desde este 13 de septiembre (Foto: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO)

El Tren Maya estrenó este domingo 13 de septiembre una nueva ruta para recorrer el sureste de México: Mérida-Chichén Itzá .

La nueva opción de viaje estará disponible todos los domingos y contará con el servicio de Tren Restaurante, de acuerdo con el anuncio publicado por la cuenta oficial del Tren Maya.

El recorrido contempla una salida desde Mérida a las 08:30 horas y el regreso desde Chichén Itzá a las 16:00 horas, por lo que el viaje está programado para realizarse durante el mismo día.

La propuesta busca que los pasajeros puedan disfrutar del trayecto mientras se trasladan entre ambos destinos.

¿Cuándo inicia la nueva ruta del Tren Maya?

La nueva ruta del Tren Maya comenzará desde el domingo 13 de septiembre de 2026.

Los viajes estarán disponibles todos los domingos, de acuerdo con la información difundida por el Tren Maya.

La fecha marca el inicio de esta opción para quienes quieran viajar entre Mérida y Chichén Itzá durante una misma jornada.

¿A dónde viajará el Tren Maya desde Mérida?

El nuevo recorrido conectará Mérida con Chichén Itzá, en un itinerario de ida y vuelta.

La salida está programada para las 08:30 horas desde Mérida, mientras que el regreso será a las 16:00 horas desde Chichén Itzá.

Los horarios permiten realizar el recorrido durante el domingo y regresar a Mérida el mismo día.

¿Qué es el Tren Restaurante del Tren Maya?

Como parte del anuncio de esta nueva ruta, el Tren Maya informó que los pasajeros podrán viajar a bordo del Tren Restaurante.

La publicación invita a los usuarios a disfrutar de sus alimentos durante el recorrido hacia su siguiente destino.

El servicio forma parte de la experiencia anunciada para la ruta Mérida-Chichén Itzá, que comenzará a operar este 13 de septiembre.

Por ahora, el anuncio oficial establece que los recorridos estarán disponibles los domingos, con salida a las 8:30 horas y regreso a las 16:00 horas.