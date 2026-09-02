‘Bochorno’ en la Península de Yucatán: Prevé calor extremo de 40 grados este jueves 2 de septiembre

Así estará el clima en la Península de Yucatán este jueves 2 de septiembre.

El jueves 3 de septiembre, la Península de Yucatán experimentará una jornada de calor intenso. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que Mérida, Yucatán, alcanzará una temperatura máxima de 40°C. La región, incluyendo Cancún y Chetumal, presentará cielos despejados y vientos ligeros, con poca probabilidad de lluvia. Se recomienda a los residentes tomar precauciones ante el sol.

Mapa de temperaturas en la Península de Yucatán. Fuente: SMN

¿Qué temperatura hará mañana en la Península de Yucatán?

En Mérida, Yucatán, el termómetro marcará una mínima de 20.3°C y una máxima de 40.0°C. Los municipios de Mérida, como la capital, experimentarán un calor similar, con rangos entre 19°C y 41°C. Este panorama de calor extremo es particular de la zona interior de la Península.

En Quintana Roo, el clima será un poco más fresco. Cancún y Chetumal registrarán mínimas de 25.3°C y máximas de 32.0°C. Tulum, con sus municipios, verá temperaturas entre 24.0°C y 35.0°C. Playa del Carmen también tendrá un rango de 24.0°C a 35.0°C. Las costas disfrutarán de cielos despejados.

¿Lloverá mañana en la Península de Yucatán?

La Península de Yucatán tendrá una baja probabilidad de lluvia este jueves. Ciudades como Mérida, Cancún y Tulum presentarán cielos despejados. Solo algunas zonas del sureste de México podrían ver chubascos aislados por la onda tropical número 35. Los vientos serán ligeros en toda la región.

Los vientos en la Península de Yucatán serán suaves. En Mérida, soplarán a 10 km/h, y en Cancún y Chetumal a 11 km/h. Tulum registrará 10 km/h, mientras que Playa del Carmen tendrá vientos de 8 km/h. La mayor parte de la región mantendrá cielos despejados, sin alertas por vientos fuertes.

¿Cómo estará el clima en Península de Yucatán este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 3 de septiembre: Máxima de 40°C, Mínima de 19°C, Cielo despejado, viento de 10 km/h.

Viernes 4 de septiembre: Máxima de 40°C, Mínima de 21°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h.

Sábado 5 de septiembre: Máxima de 40°C, Mínima de 21°C, Medio nublado, viento de 10 km/h.

La tendencia para los próximos días en la Península de Yucatán es de calor constante, con máximas de hasta 40°C. El monzón mexicano y canales de baja presión sobre otras regiones del país también influirán en el clima general. Se aconseja a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales sobre el clima.

¿Cómo protegerse del calor de 40°C en Yucatán?

Para protegerse del calor extremo, es clave beber mucha agua durante todo el día, sin esperar a tener sed. Se aconseja evitar la exposición al sol por mucho tiempo, sobre todo entre las 11:00 y 16:00 horas. Esto ayuda a prevenir golpes de calor y deshidratación, manteniendo el cuerpo fresco.

Use ropa ligera, de colores claros y manga larga. Lleve sombrero, gorra y gafas de sol para protegerse. El bloqueador solar es esencial para cuidar la piel. Si planea actividades al aire libre, es mejor realizarlas temprano por la mañana o al caer la tarde, para evitar las horas de mayor calor.

Fuente: CONAGUA.

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