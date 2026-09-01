Fue provocado: ¿Qué causó apagones en Yucatán, Quintana Roo y Chiapas? Esto explicó la CFE

Se fue la luz en el sureste: CFE reportó afectaciones en cuatro estados. (CFE)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) atribuyó a actos vandálicos las afectaciones en el suministro eléctrico en el sureste del país la noche del 31 de agosto.

Sin mostrar evidencia sobre cómo terceros supuestamente dañaron la infraestructura de la empresa del Estado, la CFE dio por concluidos los trabajos a las 3:00 horas del martes 1 de septiembre.

“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que, tras las afectaciones en dos líneas de alta tensión por actos de vandalismo, se ha restablecido al 100% el suministro de energía”, se lee en la breve tarjeta informativa publicada.

La CFE informó, después de siete horas desde las primeras fallas en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas, que el servicio se restableció al 100 por ciento.

Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, reconoció el trabajo del personal de la CFE para lograr el restablecimiento del servicio.

“Reconozco el trabajo del personal de la CFE y la coordinación con autoridades estatales y municipales para atender esta situación y mantener informada a la población”, escribió junto con una fotografía del equipo que acudió a resolver el problema.

En redes sociales, usuarios se quejaron y negaron que el servicio se hubiera restablecido en sus domicilios. Otros reportaron afectaciones a sus electrodomésticos por la descarga eléctrica registrada; sin embargo, la empresa estatal no informó sobre otros daños.

CFE presumió reducción en afectaciones al suministro eléctrico

Las severas afectaciones a cientos de hogares en el sureste del país ocurrieron solo días después de que la empresa del Estado presumió una reducción en el número de apagones registrados durante 2026.

El 18 de agosto, la CFE dio a conocer que hasta julio se habían reducido en 37 por ciento las afectaciones al suministro eléctrico, en comparación con el mismo periodo de 2024, último año de Manuel Bartlett al frente de la empresa eléctrica.

Esto significa que, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la CFE habría logrado reducir en 159 mil 893 el número de interrupciones.

La CFE también destacó la reducción en los tiempos de respuesta ante las fallas. En comparación con el año pasado, el tiempo para restablecer el suministro pasó de 25 a 7 horas, una mejora del 72 por ciento.

La compañía aseguró que estos resultados se vinculan con el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica y el mantenimiento preventivo.

Estas acciones incluyen la poda para evitar afectaciones por ramas o árboles caídos, así como el reemplazo de aislamientos, postes y transformadores.

Con información de Héctor Usla.