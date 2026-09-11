Wall Street abre con ganancias con todo y retrocesos en los precios del petróleo: ¿Cómo opera HOY?

El mercado de renta variable neoyorquino reporta alzas, en medio de un retroceso de los precios del petróleo, mientras que en paralelo se asimila el dato de inflación al consumidor para la economía estadounidense.

El Nasdaq lidera los aumentos con 1.24 por ciento, en los 26 mil 407.97 enteros, seguido por el Dow Jones que sube 0.98 por ciento, a 52 mil 567.12 puntos, mientras que el S&P 500 sube 0.090 por ciento, a 7 mil 660.56 unidades.

“¿Su interpretación general de la situación económica seguirá siendo lo suficientemente favorable como para que mantengan las tasas estables por ahora, o la moderada reactivación de la inflación representará un punto de inflexión que los impulse a subirlas? Si los responsables optan por no cambiar las tasas, las preguntas sobre qué están esperando se volverán más insistentes y directas”, dijo a Bloomberg Bret Kenwell de eToro.

Por su parte, el desempeño de los índices accionarios en Europa es de 0.81 por ciento más para el IBEX 35 de España, con 19 mil 820.40 enteros, el DAX en Alemania sube 0.69 por ciento, a 25 mil 537.39 unidades, al igual que el CAC 40 de Francia que ronda en los 8 mil 173.52 puntos, en tanto, el FTSE 100 de Londres gana 0.28 por ciento, con 10 mil 637.49 enteros.

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan descensos de 0.38 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 63 mil 861.41 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 297.55 enteros, cede 0.21 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 99.58 dólares por barril, ya que cae 2.81 por ciento, mientras que el Brent con 2.58 por ciento menos, cotiza en los 104.83 billetes verdes por unidad.