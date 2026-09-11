Sheinbaum critica al PAN por viaje a Europa en arranque del proceso electoral 2027: ‘Tiene su simbolismo’

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó la visita del PAN a Europa en medio del inicio del proceso electoral en México. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la visita de Jorge Romero, dirigente del PAN, y otras figuras del partido a Europa, en medio del arranque del proceso electoral del 2027, tiene “un simbolismo”.

“Mientras está en efecto el inicio de la jornada electoral, ellos están en Europa; tiene su simbolismo, más ahora que estamos a punto de celebrar el grito de independencia”, comentó.

El movimiento del PAN fue ampliamente criticado, al cuestionarse por qué los políticos de oposición “hacen territorio” en Europa.

Jorge Romero, dirigente del PAN, comentó que el objetivo de su visita a Europa es exhibir lo que “en serio está pasando en México”. Reiteró que durante su reunión con fuerzas políticas europeas exponían los nexos con el narcotráfico.

“Hoy estamos aquí en el Parlamento Europeo las mujeres, los hombres de Acción Nacional, porque le vamos a decir a todo el mundo lo que en serio está pasando en México con el dizque gobierno de Morena, lo que está pasando de una asociación con el narcotráfico y los que juran proteger a la gente”, dijo Romero en una grabación difundida en redes sociales.

Esto imita la estrategia del PRI, bajo el liderazgo de Alejandro ‘Alito’ Moreno; en reiteradas ocasiones solicitan el apoyo del gobierno de Estados Unidos para tomar acciones por los presuntos vínculos con grupos criminales. Incluso llegó a solicitar sanciones contra consejeros del INE por prohibirle llamar “narcopartido” a Morena.

Una de las reuniones a destacar del PAN fue con un miembro de un partido de derecha. El jueves 10 de septiembre, Jorge Romero presumió la reunión con el secretario general de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania.

En su publicación, el panista escribió: “Seguimos estrechando la amistad entre el PAN y la Unión Demócrata Cristiana de Alemania”.

La otra ‘visita’ del PAN a Europa

En abril de 2025, el grupo parlamentario del PAN y la dirigencia nacional acudieron a Europa para presentar una denuncia por la crisis de personas desaparecidas en México.

Los políticos mexicanos acudieron a la sede del Parlamento Europeo, ubicada en Estrasburgo, Francia, para entregar formalmente una denuncia por la crisis de desapariciones, la omisión del gobierno federal y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Acudimos a denunciar lo que está pasando en México con el problema de los desaparecidos, nuestros jóvenes que están siendo reclutados por el crimen organizado y la falta de acción de la CNDH”, informó en su momento Fernando Torres Graciano.