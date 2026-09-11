Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 11 de septiembre: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este viernes 11 de septiembre. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este viernes 10 de septiembre desde Chiapas.

La mandataria estará en Chiapas, Oaxaca y Campeche como parte de su gira por su segundo año de gobierno. Posteriormente, el viernes se prevé que visite otros estados del país para encabezar mítines.

En esta conferencia de prensa podría referirse a lo que espera tras el inicio del proceso electoral del 2027.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 10 de septiembre?

En la mañanera anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó un espacio para explicar cuáles son las mejoras que proponen para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas de México.

Reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene avances en la investigación sobre la muerte del diputado federal Zenyazen Escobar, quien fue localizado muerto al interior de un vehículo en Veracruz, pero dijo que serían las autoridades las encargadas de brindar detalles al respecto.

Además, respondió al ataque de Marco Rubio, secretario de Estado de EU, quien llamó a que las autoridades mexicanas tomaran más acciones contra el crimen organizado.

La mandataria aseguró que los comentarios de Rubio son parte de la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante las elecciones en noviembre.