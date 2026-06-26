Día de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas

Hoy ensalzamos el lugar crucial que ocupan las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, levantando comunidades, sosteniendo familias e impulsando el progreso económico.

Estas empresas, motores de la creación de empleo, son esenciales para el futuro de cualquier país, entre otras cosas porque son la mejor vía para que los jóvenes accedan al mercado laboral.

Sin embargo, los obstáculos que deben superar son enormes: desde las trabas para poder obtener financiación cuando desean expandirse hasta el cambio de sus modelos de negocio como consecuencia de la transformación derivada de la inteligencia artificial, pasando por el incremento de los aranceles o el alza de la inflación.

La inestabilidad que se vive en el mundo también les está pasando factura.

El conflicto en Oriente Medio ha trastocado las rutas comerciales y las cadenas de suministro, y ha hecho que se disparen los precios de la energía y los costos.

Gobiernos y empresas deben trabajar de consuno para reforzar la resiliencia frente a las crisis mundiales, diversificar los mercados de exportación, acceder a nuevas fuentes de insumos y materias primas e impulsar el desarrollo de aptitudes en apoyo de los emprendedores, en especial de las mujeres y los jóvenes.

Se deben robustecer los sistemas financieros para que se pueda acceder al crédito de manera asequible y reducir el costo de los préstamos y, tal como nos recuerda el tema de este año, debemos ayudar a las empresas a aprovechar todo el poder de la innovación y la tecnología digital para que estas puedan competir y prosperar en los mercados globales.

En un mundo cada vez más incierto, es hora, sobre todo, de anteponer la paz y permitir que los mercados mundiales y los sistemas de transporte funcionen con eficiencia y seguridad.

Juntos, podemos conseguir que las microempresas y las pequeñas y medianas empresas sigan siendo motores de prosperidad y de oportunidad para las generaciones venideras.