Del potencial a la gobernanza: la IA en el sector público mexicano

La conversación sobre inteligencia artificial en el sector público mexicano no comienza con servidores o modelos de lenguaje. Comienza con una pregunta mucho más fundamental: ¿quién tiene el control de la infraestructura digital crítica del país? La respuesta a esa pregunta determina si un gobierno puede mantener el control sobre los sistemas que implementa, si los ciudadanos pueden confiar en los servicios que reciben y si el país cuenta con la capacidad de tomar decisiones soberanas en un entorno tecnológico cada vez más dependiente de actores externos.

¿Qué significa realmente la IA soberana?

Con frecuencia, la IA soberana se reduce a una cuestión de ubicación geográfica: dónde se almacenan los datos. Es una pregunta válida, pero no lo es todo. La soberanía digital en el contexto de la IA implica control sobre cuatro pilares fundamentales: los datos, la infraestructura de cómputo, los modelos y los marcos de gobernanza. En última instancia, es la diferencia entre un gobierno que utiliza inteligencia artificial y uno que realmente la controla.

Para el sector público, esta diferencia es tangible. En América Latina, 53% de ejecutivos de diferentes empresas y organizaciones identifica la resiliencia de la infraestructura crítica como el principal beneficio de operar sistemas de IA bajo esquemas soberanos, mientras que un 44% considera que reducir la dependencia de proveedores tecnológicos extranjeros es uno de los principales incentivos para avanzar en esta dirección, particularmente cuando decisiones tomadas fuera del país pueden afectar la continuidad de servicios esenciales. A ello se suma un elemento cada vez más relevante: la capacidad de demostrar que los sistemas operan bajo marcos regulatorios auditables y transparentes se está convirtiendo en un factor clave para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Incorporar la soberanía digital desde el diseño permite una adopción más responsable, eficiente y sostenible. Esto implica desarrollar infraestructura con control y flexibilidad, integrar la gobernanza desde el origen, formar talento capaz de administrar y auditar sistemas de IA y construir marcos regulatorios que impulsen la innovación sin limitarla.

La IA agéntica ya está aquí

Existe otro factor que está acelerando esta conversación. La IA agéntica, aquella capaz de ejecutar tareas de manera autónoma, coordinar procesos complejos y tomar decisiones en función del contexto y objetivos definidos, ya no es una promesa futura. Es una capacidad disponible hoy.

De acuerdo con IDC, el 71% de los líderes gubernamentales a nivel global considera que la IA agéntica acelerará significativamente la adopción de inteligencia artificial en el sector público, mientras que el 51% planea invertir en estas capacidades durante los próximos 12 a 18 meses.

Para el sector público mexicano, esto representa una oportunidad concreta para automatizar procesos administrativos, reducir cargas burocráticas, optimizar la gestión de información en tiempo real y liberar capacidades humanas para tareas de mayor valor estratégico. Al mismo tiempo, el 66% de las organizaciones públicas reconoce que la evolución tecnológica está avanzando más rápido que la capacidad de adaptación de su fuerza laboral. La IA agéntica, cuando se implementa bajo principios adecuados de gobernanza, puede ayudar a cerrar esa brecha.

Sin embargo, existe una condición indispensable. Los sistemas agénticos que operan con datos de ciudadanos mexicanos, que participan en decisiones relacionadas con servicios públicos o que contribuyen a la operación de infraestructura crítica deben funcionar dentro de marcos de soberanía digital. No pueden depender de jurisdicciones externas, plataformas sin mecanismos claros de auditoría o modelos cuya lógica interna no pueda ser comprendida y supervisada por las propias instituciones.

Convertir la IA en valor público

Actuar con claridad estratégica ya no es opcional. Es la diferencia entre una transformación que ayuda a cerrar brechas y una que termina profundizándolas. Los países que liderarán esta nueva etapa no serán necesariamente aquellos que adopten inteligencia artificial más rápido, sino aquellos que construyan las mejores condiciones para hacerlo: con gobernanza desde el diseño, infraestructura bajo control soberano y talento capaz de supervisar y validar las decisiones que toman los sistemas.

En el sector público, la tecnología no se mide por su nivel de sofisticación, sino por su capacidad para mejorar la vida de las personas. Y para que ese impacto sea legítimo y sostenible, la soberanía digital no debe verse como una meta de largo plazo. Debe entenderse como el punto de partida.