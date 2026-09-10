¿Cómo fue asesinado Zenyazen Escobar? FGR ya tiene resultados, pero aún no los revela, adelanta Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves 10 de septiembre que la Fiscalía General de la República (FGR) ya cuenta con “algunos resultados” de la investigación sobre la muerte del diputado federal Zenyazen Roberto Escobar García, hallado sin vida la semana pasada en Veracruz por un disparo.

“Lo tiene que informar la Fiscalía, ya tienen algunos resultados y lo informarán ellos”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, sin ofrecer detalles sobre los avances de las indagatorias.

Ese mismo día, Sheinbaum había pedido a la Fiscalía informar públicamente cuando contara con los primeros avances del caso en Veracruz, un estado que ha vivido en los últimos meses un repunte en la violencia y donde se ha registrado el asesinato de tres periodistas en lo que va de año.

¿Qué sabemos del asesinato del diputado Zenyazen Escobar?

La FGR atrajo la investigación de Zenyazen Roberto Escobar, diputado del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien fue localizado el pasado 4 de septiembre con un disparo de arma de fuego en la comunidad de La Gloria, municipio de Puente Nacional (Veracruz).

Tras el hallazgo, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued, confirmó que las primeras periciales habían establecido la intervención de un arma de fuego, aunque pidió no anticipar conclusiones sobre las circunstancias de la muerte.

Las autoridades estatales señalaron entonces que no estaba establecido que se hubiera tratado de un atentado y aseguraron que se agotarían todas las líneas de investigación para determinar lo ocurrido y el posible móvil.

Escobar García, de 42 años, representaba al distrito 16 de Veracruz y anteriormente fue secretario de Educación estatal durante el Gobierno de Cuitláhuac García (2018-2024).

Antes de llegar al Congreso federal, fue secretario de Educación de Veracruz durante el Gobierno de Cuitláhuac García (2018-2024), cargo que dejó en octubre de 2023 para participar en el proceso interno del partido Morena rumbo a las elecciones de 2024.