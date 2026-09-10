Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 10 de septiembre: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves 10 de septiembre. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves 10 de septiembre desde Palacio Nacional.

En esta conferencia matutina se prevé que la Secretaría de Economía explique la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos enviada a la Cámara de Diputados.

El principal objetivo es una transición de efectivo a pagos digitales en instituciones públicas, empresas privadas y sectores prioritarios de México. Sin embargo, no se menciona nada respecto a la informalidad.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera en El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 9 de septiembre?

En la mañanera anterior, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) acusó que el 10 por ciento de las empresas evaden impuestos con factureras.

Ante este escenario, el gobierno federal presentó una serie de acciones para controlar la evasión fiscal en el Paquete Económico 2027.

A la par, Édgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público, explicó que el Paquete Económico 2027 se centra en cinco pilares. Por un lado, el gobierno prevé un crecimiento económico de más del 2 por ciento.

Fortalecer los ingresos mediante el combate a las factureras y la evasión fiscal. Destinar los recursos necesarios para los programas de bienestar. Hacer un uso eficiente de los recursos y una mayor disciplina fiscal.