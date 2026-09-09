Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 9 de septiembre de 2026: Síguela aquí en vivo

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, durante su conferencia matutina de este miércoles.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 9 de septiembre, en compañía del secretario de Hacienda, Édgar Amador, para presentar los detalles del Paquete Económico 2027.

El paquete fue entregado por el secretario de Hacienda a la Cámara de Diputados la tarde del martes.

La mandataria adelantó durante la conferencia de este miércoles detallará lo que integra el Paquete Económico junto con Hacienda.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 9 de septiembre?

La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’