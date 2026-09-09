Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 9 de septiembre de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 9 de septiembre, en compañía del secretario de Hacienda, Édgar Amador, para presentar los detalles del Paquete Económico 2027.
El paquete fue entregado por el secretario de Hacienda a la Cámara de Diputados la tarde del martes.
La mandataria adelantó durante la conferencia de este miércoles detallará lo que integra el Paquete Económico junto con Hacienda.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 9 de septiembre?
La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’
- La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que “la nueva Corte” redujo los recursos que destina para ofrecer servicios y comodidades a los ministros, desde pagos por peligro, salas de aeropuerto, entre otros gastos que eran cubiertos por las autoridades.
- Sheinbaum reveló que Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, buscó tener una reunión con ella; sin embargo, rechazó la solicitud ante las aspiraciones políticas de la presidenta municipal.
- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que Ricardo Velarde, exsecretario de Economía en el gobierno de Rubén Rocha Moya, está bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- El secretario de Seguridad informó que la red presuntamente encabezada por Isaac ‘N’, alcalde de Esperanza, Puebla, operó “durante años” en la carretera Puebla-Veracruz.
- García Harfuch detalló que, de las 34 mil 350 armas de fuego aseguradas, el 80 por ciento proviene de Estados Unidos.
- Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que, en lo que va de 2026, la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes se situó en 12.9.
- En la conferencia matutina anterior, la presidenta Sheinbaum explicó que no atendió a los manifestantes en Colima. A su parecer fue un acto de falta de respeto, justificó.