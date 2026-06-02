El Caballito: Así se acercaban a las empresas para ofrecerles facturas falsas

La FGR imputó a 8 de red El Caballito; emitieron facturas por 12 mil mdp

Detrás de decenas de empresas fachada y una compleja red de operaciones simuladas, presuntamente funcionaba El Caballito, una organización investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos relacionados con lavado de dinero y la emisión de facturas falsas.

De acuerdo con información presentada por la FGR, la estructura habría generado facturas por más de 12 mil millones de pesos mediante esquemas diseñados para ofrecer a empresas mecanismos de evasión fiscal y reducción de cargas tributarias.

¿Cómo operaba el grupo El Caballito para vender facturas falsas?

Según explicó el vocero de la institución, Ulises Lara, los integrantes de la red se acercaban a compañías como personas físicas para ofrecer esquemas de comercialización y alternativas fiscales.

Una vez que lograban acuerdos con los clientes, emitían facturas respaldadas por operaciones inexistentes con el objetivo de justificar movimientos financieros que no correspondían a actividades reales.

Las autoridades señalaron que el grupo desarrollaba esquemas específicos para cada cliente. Como parte de la operación, presuntamente constituían empresas fachada que servían para emitir comprobantes fiscales y simular servicios o transacciones comerciales.

De acuerdo con la investigación, las empresas utilizadas dentro del esquema realizaban deducciones fiscales asociadas a clientes legítimos, mientras que las operaciones simuladas permitían generar beneficios económicos que posteriormente eran distribuidos entre los participantes.

La Secretaría de Hacienda estima que el monto total de las facturas emitidas por la organización supera los 12 mil millones de pesos.

La FGR sostiene que el objetivo principal de estas operaciones era evitar el pago de contribuciones a la hacienda pública mediante documentación fiscal apócrifa.

La semana pasada, autoridades federales desplegaron un operativo simultáneo en inmuebles ubicados en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes y Michoacán. Durante las diligencias fueron detenidas ocho personas identificadas como posibles integrantes de la organización.

Detienen a presuntos integrantes de El Caballito

Entre los detenidos se encuentran Michael “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Monserrat “N” y Lilia “N”. De acuerdo con la FGR, Michael “N” y Salvador “N” aparecen como posibles líderes de la estructura investigada.

Tras su presentación ante la autoridad judicial, ministerios públicos formularon imputaciones por su probable participación en el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos. Un juez les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras continúa el proceso.

Como resultado de los cateos, las autoridades aseguraron 21 inmuebles, 14 vehículos y diversas cantidades de dinero en pesos y moneda extranjera.

La investigación fue desarrollada de manera conjunta por la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, la Agencia de Investigación Criminal, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.