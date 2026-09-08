‘México Canta’ llega a oídos de funcionaria de Trump: ¿Por qué interesó a su ‘zar antidrogas’?

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de este martes desde Palacio Nacional. (Foto: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este martes 8 de septiembre que la directora de la Oficina para el Control de Drogas de Estados Unidos, Sara Carter, se interesó en el programa ‘México Canta’, como ejemplo de las acciones de México para combatir el consumo de drogas.

En su conferencia matutina de este martes, la mandataria aseguró que el gobierno de Estados Unidos difundió un documento en el que, según Sheinbaum, por primera vez reconoce la necesidad de atender el consumo de drogas como una política nacional de salud pública.

¿Por qué la ‘zar antidrogas’ de EU se interesó en ‘México Canta’?

“Incluso Sara Carter, quien recientemente vino a México, tenía el interés de acudir al concierto de ‘México Canta’ en Estados Unidos”, señaló ante medios de comunicación.

Agregó que prevé que la funcionaria de Trump regrese al país “pronto”.

“Ella tenía el interés de ir al concierto para conocer qué es lo que estamos haciendo en temas de cultura, deporte; se interesó mucho, por ejemplo, con el programa ‘Boxeando por la paz’, que hemos estado haciendo”, dijo Sheinbaum.

La presidenta aseguró que Carter ha manifestado la importancia de atender las causas; sin embargo, indicó que desconoce cuánto han avanzado en ese tema en Estados Unidos, pero destacó que ya hay un reconocimiento.

“Hemos insistido mucho en que cuando llegan a pasar drogas de México a Estados Unidos, que por cierto se ha reducido, hemos dicho cómo se distribuye la droga en Estados Unidos, incluso hay producción de metanfetamina en Estados Unidos”, señaló.

El concierto al que hace referencia la presidenta es la semifinal de ‘México Canta’, que se llevó a cabo el pasado 23 de agosto en el Orpheum Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos.

La final de ‘México Canta 2026’ tendrá como invitada especial a la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga.

Se llevará a cabo este domingo 13 de septiembre en el Auditorio Nacional. “Se trata de una noche que celebra el talento, la diversidad y las nuevas voces de la música mexicana”, destaca la Secretaría de Cultura.