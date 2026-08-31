‘Dulcito de coco’: Decomisan casi 2 toneladas de drogas en paquetes camuflados de golosinas

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la revisión permitió localizar 1,822 kilogramos de marihuana y 81 kilogramos de metanfetamina.

Un cargamento de casi dos toneladas de droga fue asegurado por autoridades federales en Tabasco, luego de que agentes detectaron irregularidades en paquetes que supuestamente contenían dulces de coco.

El operativo se realizó sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, en el municipio de Huimanguillo, donde fue detenido el conductor de un vehículo de carga que transportaba la mercancía.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la revisión permitió localizar 1,822 kilogramos de marihuana y 81 kilogramos de metanfetamina.

La suma de ambas sustancias asciende a 1,903 kilogramos, es decir, poco más de 1.9 toneladas. La autoridad señaló que el aseguramiento representa una afectación económica superior a 25 millones de pesos para la delincuencia organizada.

¿Dónde decomisaron la droga escondida en dulces de coco?

Los hechos ocurrieron en Huimanguillo, Tabasco, durante acciones de vigilancia sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa.

Según el reporte, elementos de seguridad marcaron el alto a un vehículo de carga. Durante la inspección detectaron irregularidades relacionadas con el peso y las dimensiones de los paquetes que presuntamente contenían dulces de coco.

Una revisión más minuciosa permitió descubrir las sustancias ilícitas ocultas en la carga.

El operativo fue encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Defensa, Marina, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

¿Qué droga aseguraron en Tabasco?

Las autoridades reportaron el decomiso de 1,822 kilos de marihuana y 81 kilos de metanfetamina.

La información oficial disponible señala que ambas sustancias fueron localizadas dentro de los supuestos paquetes de dulces de coco. Otras versiones periodísticas precisan que la marihuana estaba distribuida en 181 cajas y la metanfetamina en seis cajas.

¿Qué pasó con el conductor detenido?

La persona detenida fue informada de sus derechos y quedó, junto con la droga asegurada, a disposición del agente del Ministerio Público.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica y continuar con la integración de la carpeta de investigación.

El Gabinete de Seguridad indicó que el decomiso evitó que miles de dosis llegaran al mercado ilícito y forma parte de las acciones para combatir el trasiego de drogas en las carreteras del país.