Fuerzas federales localizan e inhabilitan laboratorio clandestino de elaboración de droga sintética en Zitácuaro

Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Zitácuaro, Michoacán.

Las Comandancias de la XII Región Militar y 21/a. Zona Militar, informan que en cumplimiento a lo establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el 28 de agosto del presente año, integrantes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en coordinación con la Armada, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General de la República, al realizar reconocimientos terrestres y patrullajes de vigilancia a inmediaciones del poblado Rincón del Ahorcado, municipio de Zitácuaro, Michoacán, localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina y aseguraron lo siguiente:

1,515 litros de una sustancia con características similares a la metanfetamina.

1,991 kilogramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina.

2,325 kilogramos de sosa cáustica.

750 kilogramos de cloruro de Amonio.

9 reactores.

35 tanques de gas.

1 campamento.

El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, con estos resultados durante la presente administración han logrado la localización de 2,644 laboratorios y el aseguramiento de 132,997 kilogramos de metanfetamina y 5,452,506 kilogramos de precursores químicos, lo que debilita las estructuras criminales.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Zitácuaro, Michoacán, para continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes; cabe señalar que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad michoacana.