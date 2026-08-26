La Arrolladora en la semifinal de México Canta: Fecha, sede, dónde ver EN VIVO y todos los detalles

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho será la invitada especial de la segunda semifinal de México Canta 2026, que en esta ocasión se realizará en Mazatlán, Sinaloa. La agrupación de música regional mexicana acompañará a los participantes que buscan avanzar a la siguiente etapa del certamen.

Su presentación ocurrirá después de la participación de Los Tigres del Norte en la primera semifinal, celebrada en Estados Unidos. Ahora, los intérpretes de ‘Y que quede claro’ serán los encargados de amenizar la jornada en territorio nacional, donde se definirán tres nuevos finalistas.

México Canta reúne a jóvenes de México y Estados Unidos, de entre 18 y 29 años, que buscan presentar nuevas propuestas para la música mexicana. En esta etapa competirán siete participantes residentes en México y el público será quien elija a las personas que avanzarán a la gran final.

La Arrolladora Banda El Limón estará presente en la semifinal de México Canta. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

Segunda semifinal de México Canta: ¿Cuándo y dónde es?

La segunda semifinal de México Canta tiene lugar el domingo 30 de agosto en uno de los recintos más representativos de Mazatlán. Los siete concursantes seleccionados para esta etapa subirán al escenario del Teatro Ángela Peralta para interpretar sus propuestas ante el público.

La transmisión comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, aunque las personas que acudan de manera presencial deberán considerar que el ingreso al recinto será desde las 16:00 horas y las puertas cerrarán a las 17:15 horas.

Fecha : domingo 30 de agosto de 2026.

: domingo 30 de agosto de 2026. Hora : 19:00 horas, tiempo del centro de México.

: 19:00 horas, tiempo del centro de México. Sede: Teatro Ángela Peralta, Mazatlán, Sinaloa.

Esta jornada ocurre después de la primera semifinal del certamen, que se realizó en el Orpheum Theatre de Los Ángeles, California. En esa etapa, más de 300 mil personas participaron con sus votos y eligieron a Tiffany Cruz Galaviz, Joshua Soto y Rosalba Valdez para avanzar.

La Arrolladora Banda El Limón: ¿Por qué son los invitados especiales a México Canta?

La segunda semifinal contará con la participación de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, una de las agrupaciones con mayor trayectoria dentro del regional mexicano. El grupo será el encargado de acompañar esta etapa del concurso como invitado especial.

Su participación se da después de que Los Tigres del Norte fueran los invitados de la primera semifinal, realizada en Los Ángeles. Para la jornada en Mazatlán, la organización eligió a una agrupación originaria de Sinaloa y con una trayectoria vinculada a la música popular mexicana.

Entre las canciones más reconocidas de La Arrolladora se encuentran El ruido de tus zapatos, Si tu amor no vuelve, El final de nuestra historia, Ya es muy tarde y Entre beso y beso. Su presencia también busca servir como referente para los jóvenes intérpretes y compositores que participan en el concurso.

¿Quiénes son los semifinalistas de México Canta?

La segunda semifinal estará integrada por siete participantes que viven en México y que representan a diferentes estados de la República. Ellos buscarán obtener uno de los tres lugares disponibles para la gran final mediante la votación del público.

Los concursantes que subirán al escenario del Teatro Ángela Peralta son:

Belle “La Malixita”, de Yucatán.

Luna López, de Zacatepec, Morelos.

Bryan Soto, de Valle de Chalco, Estado de México.

Grecia Delgado, de Monterrey, Nuevo León.

Milán Morales, de Torreón, Coahuila.

Emiliano Macías, de Tlaquepaque, Jalisco.

Fátima Cuevas, de Guadalupe, Nuevo León.

Una vez que terminen las presentaciones, el público podrá votar por sus favoritos en la plataforma oficial del certamen. Los tres participantes con mayor respaldo se unirán a quienes obtuvieron su pase durante la semifinal celebrada en Estados Unidos.

Todavía habrá un lugar adicional por definir. La persona que lo ocupará será seleccionada durante el programa especial que se transmitirá el 6 de septiembre a las 19:00 horas. De esta manera quedarán definidos los siete participantes de la gran final.

¿Dónde seguir EN VIVO la semifinal de México Canta? Así puedes ver a La Arrolladora

La segunda semifinal podrá verse en vivo por Canal 22, además de contar con la señal de los medios públicos del país. La transmisión comenzará a las 19:00 horas del domingo 30 de agosto.

Canal 22.

Medios públicos del país.

Quienes se encuentren en Mazatlán también tendrán la opción de asistir al Teatro Ángela Peralta gratis, tras completar un registro previo.

Para hacerlo, los interesados deben ingresar a la página oficial de Ticketón de México Canta, seleccionar la cantidad de entradas que necesitan y proporcionar información como nombre, número celular y correo electrónico. Una vez completado este proceso podrán acudir al recinto.

En la semifinal de México canta se seleccionarán a 3 participantes para pasar a la final. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cuándo es la final de México Canta?

La gran final de México Canta se llevará a cabo el 13 de septiembre de 2026 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Para entonces estarán definidos los participantes que avanzaron desde las semifinales realizadas tanto en Estados Unidos como en México.

Además de la gran final en el ‘Coloso de Reforma’, México Canta contempla una presentación especial en el Zócalo de la Ciudad de México el 15 de septiembre.