‘Avengers: Endgame Bonus Infinity Vision’ en cines: Preventa,, fecha, salas y lo que debes saber

'Avengers: Endgame' vuelve a los cines de México 7 años después de su lanzamiento. (Foto: Marvel/Shutterstock/imagen editada con IA)

Los fans de Marvel tienen una nueva oportunidad de ver en una de las películas más importantes del UCM en la pantalla grande, pues Avengers: Endgame regresa a los cines de México con una edición especial que incluye material nunca antes visto.

La cinta se anunció bajo el nombre de Avengers: Endgame Encore’ y puede disfrutarse nuevamente en complejos de Cinépolis y Cinemex. La preventa ya comenzó y los espectadores pueden elegir entre diferentes formatos de exhibición, aunque todavía hay precios y horarios que no han sido revelados para todas las salas.

Iron Man, interpretado por Robert Downey Jr., es uno de los protagonistas en 'Avengers: Endgame' (Foto: YouTube Marvel Entertainment)

¿Cuándo se estrena ‘Avengers: Endgame Encore’ en México?

Avengers: Endgame Encore llegará a los cines mexicanos el jueves 24 de septiembre de 2026, con funciones disponibles en Cinépolis y Cinemex.

La preventa comenzó este martes 25 de agosto y algunas sucursales de ya muestran funciones para el reestreno. Las cadenas también contempla formatos premium, mientras que la disponibilidad de horarios y complejos puede variar conforme se acerque la fecha.

Aunque el anuncio oficial de Marvel promociona el regreso de la cinta para el 25 de septiembre a nivel internacional, por lo que México tiene funciones desde un día antes en determinados complejos.

Además, cabe destacar que en ambas cadenas de entretenimiento se anunciaron proyecciones dobladas al español y subtituladas.

Precios de los boletos para ‘Avengers: Endgame Encore’

Los precios dependen del formato elegido y de la cadena de exhibición. Hasta ahora, estos son los costos que se conocen para México:

Macro XE: 133 pesos.

133 pesos. 3D: 98 pesos.

98 pesos. IMAX: todavía no se han revelado oficialmente los precios ni todos los horarios de las funciones.

Además, Avengers: Endgame Encore llegará con Infinity Vision, una nueva certificación de proyección premium desarrollada por Disney, que busca ofrecer una experiencia de mayor impacto visual y sonoro.

Aunque Cinemex ya anunció el inicio de la preventa, al momento de revisar su cartelera no se habilitaron las funciones de Infinity Vision, por lo que todavía no es posible conocer el precio de este formato en dicha cadena, aunque también informó que van a tener funciones en la pantalla IMAX.

La disponibilidad de salas y precios puede cambiar dependiendo del complejo, por lo que se recomienda consultar la cartelera de cada cadena antes de comprar los boletos.

¿Qué hay de nuevo en ‘Avengers: Endgame Encore’?

La principal diferencia respecto a la película de Marvel que llegó a los cines en 2019 es la incorporación de escenas inéditas y material adicional relacionado con la próxima cinta Avengers: Doomsday.

Marvel Studios confirmó que esta nueva edición busca conectar la historia de ‘Endgame’ con la siguiente película de los Vengadores, por lo que el reestreno funciona también como una especie de adelanto de lo que está por venir.

La nueva versión tiene una duración aproximada de 185 minutos, frente a los 181 minutos de la película original, por lo que suma algunos minutos de contenido adicional.

Además del material inédito, uno de los principales atractivos será el adelanto de Avengers: Doomsday, una de las producciones más esperadas de superhéroes y que continua la historia del Universo Cinematográfico de Marvel.