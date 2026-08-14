Los Tigres del Norte en la semifinal de México Canta: Fecha, sede, dónde ver EN VIVO y todos los detalles

Los Tigres del Norte estarán presentes en la primera semifinal de México Canta como padrinos e invitados especiales del concurso. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Cuartoscuro)

¡Allá en la mesa del rincón, les pido por favor…! La primera semifinal del concurso México Canta no solo será especial porque se realizará en Estados Unidos, sino también porque contará con la participación de Los Tigres del Norte.

La colaboración de los intérpretes de ‘Ni parientes somos’ fue anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina de este 14 de agosto, donde compartió detalles del certamen organizado por el gobierno.

“Muchísimas gracias a Los Tigres del Norte, estarán acompañando a México Canta, han sido muy solidarios muchos artistas con este programa”, comentó la mandataria sobre el concurso, que este año celebra su segunda edición.

Semifinal de México Canta: ¿Cuándo y dónde es el evento?

La nueva temporada de México Canta se realiza entre nuestro país y Estados Unidos, por lo que habrá dos semifinales.

La primera tendrá lugar el próximo domingo 23 de agosto en el Orpheum Theatre, un recinto ubicado en Los Ángeles, California. Se tiene previsto que la semifinal comience a las 7:00 de la noche.

Evento: primera semifinal de México Canta

primera semifinal de México Canta Fecha: domingo 23 de agosto

domingo 23 de agosto Sede: Orpheum Theatre, Estados Unidos

Orpheum Theatre, Estados Unidos Hora: 19:00 horas

Dado que se trata de un concurso binacional, la segunda semifinal se realizará en México. Está programada para el domingo 30 de agosto en el Teatro Ángela Peralta, en Mazatlán.

Luego de que se determine quiénes pasan a la siguiente ronda, se realizará la final de la segunda edición de México Canta, la cual tendrá lugar el domingo 13 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

¿Quiénes estarán en la semifinal de México Canta?

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta reveló que los invitados especiales a la primera semifinal de México Canta serán Los Tigres del Norte, quienes además fungirán como padrinos del concurso.

En un video que se presentó en la ‘Mañanera’, explicaron que la selección de la banda de música regional mexicana es significativa debido a la historia que tienen Los Tigres del Norte, así como por el ejemplo que representan para nuevas generaciones.

“Ellos demuestran que los jóvenes mexicanos tienen garra y pasión, pero, sobre todo, representan al pueblo con canciones como ‘La Jaula de Oro’, con la que le dieron voz a los migrantes musicalizando miedos, sueños y esperanzas”, indicaron en el clip.

Además de los intérpretes de ‘La mesa del rincón’, durante la primera semifinal de México Canta estarán presentes los siete concursantes mexicoamericanos que llegaron hasta esta instancia:

Grecia Marín (California)

Daniel Ochoa (Arizona)

Tiffany Galaviz (California)

Miranda González (Colorado)

Joshua Soto (Nueva York)

Lizandro Espinoza (Oregón)

Rosalba Valdez (Illinois)

Posteriormente, en la segunda semifinal, que se realizará en Mazatlán, se presentarán los siete residentes de México. De ambos procesos se seleccionarán a los finalistas que se presentarán en el Auditorio Nacional.

¿Dónde ver EN VIVO a Los Tigres del Norte en la semifinal de México Canta?

La primera semifinal de México Canta se podrá ver en vivo desde México. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se transmitirá a través de televisión abierta. Las opciones son:

Canal 22

Medios públicos mexicanos

La emisión del evento comenzará a las 7:00 de la noche, tiempo del centro de México, de acuerdo con las redes sociales de México Canta.

Además, quienes estén en Estados Unidos tendrán la posibilidad de acudir al evento, debido a que la entrada al Orpheum Theatre será gratuita.

Lo único que deberán hacer es estar al tanto de las redes sociales de la Secretaría de Cultura y México Canta, ya que se habilitará un registro para obtener un boleto y ver la semifinal con Los Tigres del Norte desde el recinto.