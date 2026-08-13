La historia real de ‘Un hijo propio’ de Netflix: Joven mexicana fingió un embarazo y secuestró a recién nacido

El documental 'Un hijo propio' fue dirigido por la directora chilena Maite Alberdi, nominada dos veces al Óscar a Mejor Película Documental. [Fotografía. Shutterstock, Netflix]

Un hijo propio, el nuevo documental de Maite Alberdi, llegó a Netflix este 13 de agosto con una historia que parece producto de la ficción, pero que ocurrió en la CDMX: una mujer mantuvo durante meses la mentira de que estaba embarazada y terminó por sustraer a una bebé recién nacida de un hospital.

La protagonista del caso es Eleonor Alejandra Marín Mendoza, quien tenía 26 años cuando, el 17 de junio de 2009, salió del Hospital General de México con Katya Valentina, una recién nacida que no era su hija. Horas después, la mujer y su esposo, Arturo, fueron detenidos y la menor regresó ilesa con sus padres.

El caso alcanzó notoriedad por la forma en que Alejandra sostuvo el engaño ante su esposo, familiares e incluso médicos. Un hijo propio reconstruye lo sucedido mediante dramatizaciones, testimonios de las personas involucradas e imágenes de archivo, además de confrontar las versiones de las personas implicadas.

¿Cuál es la historia real detrás del documental ‘Un hijo propio’?

La historia de Alejandra con la maternidad comenzó varios años antes del secuestro. Se casó con Arturo a los 17 años, cuando ya estaba embarazada; sin embargo, sufrió un aborto espontáneo y posteriormente perdió un segundo embarazo.

Alejandra quedó embarazada por tercera ocasión, pero volvió a sufrir un aborto. Sin embargo, esta vez decidió ocultar la pérdida por miedo a la reacción de su esposo y de su familia política, por lo que continuó con la apariencia de que esperaba un bebé.

Para aparentar el avance del embarazo, modificó su cuerpo y comenzó a consumir grandes cantidades de comida, lo que la llevó a pasar de 54 kilos a más de 89 kilos, de acuerdo con la reconstrucción presentada por la BBC.

La mujer trabajaba en el departamento de Obstetricia y Ginecología del hospital, una posición que también le permitió manipular sus propios historiales médicos para mantener el engaño. Su familia creyó la historia al grado de organizarle un baby shower.

El engaño incluso superó una revisión médica. De acuerdo con el documental, un médico aseguró detectar el latido del corazón de un bebé y autorizó su baja por maternidad.

¿Cómo ocurrió el secuestro de Katya Valentina en el Hospital General de México?

El secuestro de la menor ocurrió el 17 de junio de 2009, cuando Alejandra acudió al Hospital General de México y salió del inmueble con una bolsa de regalo. Dentro llevaba a Katya Valentina, una bebé de apenas un día de nacida.

La niña era hija de Mayra Navarro Vega, quien posteriormente relató que se alejó momentáneamente para acudir al baño y, cuando regresó, descubrió que su bebé ya no estaba.

Alejandra abandonó el hospital con la niña y posteriormente se encontró con Arturo. Horas más tarde, ambos fueron localizados por las autoridades en un hotel en la Calzada Ignacio Zaragoza, donde recuperaron a Katya Valentina y la devolvieron ilesa a sus padres.

Tras ser detenida, Alejandra declaró ante las autoridades que conoció previamente a Mayra en la maternidad y aseguró que la mujer no quería quedarse con su bebé. Según su versión, ambas habrían llegado a un acuerdo para que, tras el nacimiento, ella se quedara con la niña, y que finalmente decidió llevársela al sentirse abandonada y presionada por la promesa que había hecho a su familia.

Sin embargo, Mayra negó dicho testimonio y sostuvo que nunca tuvo contacto previo con la trabajadora del hospital y que no aceptó entregar a su hija.

Arturo siempre sostuvo que desconocía que el embarazo de su esposa era falso y que descubrió la verdad hasta que Alejandra apareció con la recién nacida. A pesar de ello, permaneció detenido durante 2 años, pero al final quedó absuelto de cualquier implicación.

Por su parte, Alejandra recibió una sentencia de 13 años de prisión por secuestro y cumplió su condena hasta 2023, cuando fue liberada.

¿Quiénes participan en la producción de ‘Un hijo propio’ de Netflix?

Un hijo propio se estrenó este 13 de agosto en Netflix, 17 años después del secuestro de Katya Valentina. El documental fue dirigido por Maite Alberdi, nominada dos veces al Óscar a Mejor Película Documental por El agente topo (2021) y La memoria infinita (2024).

La directora chilena señaló que conoció a Alejandra mientras investigaba otro proyecto en el penal de Santa Martha Acatitla. La producción también incorpora a Norma Romero Sánchez, psicóloga forense que evaluó a Alejandra después de su detención.

La primera parte del documental recrea la versión de Alejandra con la participación de actores como Ana Celeste Montalvo y Armando Espitia.

Un hijo propio debutó en el Festival de Berlín 2026 y luego llegó a cines de México el 30 de julio, antes de su lanzamiento en streaming.