Harfuch golpea finanzas de Los Chapitos: Celebra captura de un presunto operador clave en Mexicali

La detención de Salvador 'N' ocurre días después de que EU emitiera una alerta por una posible amenaza en Mexicali.

Autoridades federales detuvieron en Mexicali, Baja California, a Salvador ‘N’, identificado por el Gobierno de México como presunto operador financiero de Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa. El sujeto también estaría vinculado con Los Rusos, grupo criminal al que recientemente se le aseguraron cuatro millones de dosis de fentanilo.

La captura fue anunciada este viernes por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien señaló que el arresto fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como de la cooperación con autoridades de Estados Unidos.

¿Quién es Salvador ‘N’, presunto operador financiero de Los Chapitos?

A través de su cuenta de X, García Harfuch informó que Salvador ‘N’ cuenta con investigaciones financieras en México a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Además, enfrenta acciones financieras en Estados Unidos, incluida una designación por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), debido a su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada con el Cártel de Sinaloa.

Las autoridades también identifican a Salvador ‘N’ como integrante de Los Rusos, una organización criminal vinculada con la facción de Los Chapitos.

Captura ocurre tras alerta de Estados Unidos en Mexicali

El operativo ocurre días después de una alerta emitida por el Gobierno de Estados Unidos sobre una posible amenaza en Mexicali, ciudad fronteriza con Calexico, California.

El pasado martes 25 de agosto, el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana informó que las actividades del gobierno estadounidense en Mexicali y los viajes de su personal a esa ciudad habían sido suspendidos debido a una “posible amenaza”, cuya naturaleza no detalló.

La alerta pidió a ciudadanos estadounidenses evitar edificios gubernamentales en Mexicali, permanecer atentos a los medios locales, seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas y buscar refugio en caso de que se registrara algún incidente.

Medios locales reportaron que el grupo identificado como Los Rusos presuntamente habría planeado ataques contra instalaciones de la Policía Municipal y de la Fiscalía General de la República (FGR) en Mexicali.

Con información de EFE.