‘Buscan quitarme del camino’: Grecia Quiroz responde a Fiscalía tras petición de celular de Carlos Manzo

El mensaje de Quiroz señala además que, si algo le ocurre, la causa deberá continuar: “No abandonen esta lucha y no se rajen”, escribió.

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, reaccionó este viernes al nuevo requerimiento de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán para entregar los teléfonos celulares que pertenecían a su esposo, el exalcalde Carlos Manzo, asesinado en noviembre de 2025.

A través de una publicación en redes sociales, Quiroz afirmó: “¡Me quieren quitar del camino!” y sostuvo que, para quienes mantienen firme su lucha, parecen existir tres caminos: “la muerte, la cárcel o el éxito”.

La alcaldesa acusó que, ante el crecimiento de su respaldo político, comenzaron a utilizarse “auditorías, denuncias, recortes presupuestales, reformas de ley, campañas de desprestigio y ataques sistemáticos”.

El pronunciamiento ocurre luego de que la Fiscalía de Michoacán notificó a Quiroz, en su calidad de víctima indirecta, el requerimiento para aportar los equipos de telefonía móvil que utilizaba Carlos Manzo.

La dependencia indicó que serán descritos y procesados pericialmente como parte de las diligencias para esclarecer el homicidio del exalcalde.

¿Qué dijo Grecia Quiroz sobre el celular de Carlos Manzo?

En su mensaje, Quiroz no explicó de manera específica si entregará los dispositivos tras el nuevo requerimiento de la Fiscalía. En cambio, centró su publicación en denunciar lo que considera una serie de ataques en su contra.

La presidenta municipal también afirmó que no le sorprendería que intentaran “fabricar cualquier acusación” para llevarla a prisión y pidió a sus seguidores no abandonar la lucha que, dijo, comenzó Carlos Manzo.

“Y tampoco les sorprenda que quienes hoy señalan, atacan o denuncian, mañana aparezcan premiados con una candidatura, un cargo o algún favor político”, indicó.

El mensaje de Quiroz señala además que, si algo le ocurre, la causa deberá continuar: “No abandonen esta lucha y no se rajen”, escribió.

“Solo observen. El tiempo pone a cada quien en su lugar. Pensaron que asesinando a Carlos Manzo terminarían con su lucha”, agregó.

Quiroz pidió a la ciudadanía mantenerse alerta sobre cómo continúa el proceso de investigación de la muerte de Carlos Manzo.

“Mientras yo tenga voz, fuerza y vida, jamás voy a permitir que su causa sea enterrada”, aseveró.

Alertó que si algún día le pasara algo, “si pretenden silenciarme o quitarme del camino, esta bandera no se va a caer”.

“Han lastimado demasiado a nuestra gente. Porque durante años quisieron acostumbrarnos al miedo, al silencio y a la injusticia”, dijo en su comunicado.

Y finalizó: “A Carlos no pudieron callarlo. A nosotros tampoco”.

Grecia Quiroz aseguró que buscan meterla a la cárcel. (Foto: Grecia Quiroz / X)

¿Por qué la Fiscalía pidió los celulares de Carlos Manzo?

La Fiscalía de Michoacán señaló este viernes que los celulares de Carlos Manzo serán sometidos a análisis periciales como parte de los actos encaminados al esclarecimiento integral del homicidio del exalcalde.

“Con la finalidad de que sean descritos y procesados pericialmente como parte de los actos encaminados al esclarecimiento integral de los hechos”, dice el comunicado de la Fiscalía.

La dependencia estatal indicó que estas actuaciones se realizan con fundamento en la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Como antecedente, la Fiscalía ya había informado en mayo que había solicitado el teléfono en dos ocasiones. En ese momento, Quiroz sostuvo que estaba dispuesta a que fuera revisado en su presencia por temor a una posible manipulación del dispositivo.