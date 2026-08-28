Ondas tropicales 33 y 34 traerán lluvias fuertes a Guerrero, Quintana Roo, Chiapas y otros estados

Se esperan lluvias intensas para Guerrero, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y otras entidades el último fin de semana de agosto.

La onda tropical número 33 se desplaza sobre el sureste mexicano y, en combinación con una circulación ciclónica y una vaguada, causará lluvias e intervalos de chubascos en Quintana Roo este viernes.

La onda tropical 33 causará lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán y Campeche, mientras que en Chiapas habrá aguaceros muy fuertes. En Tabasco se esperan lluvias puntuales fuertes.

A nivel nacional, el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y lluvias fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Durango. También se esperan aguaceros intensos en Guerrero, así como en Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Oaxaca y Veracruz.

Para el sábado 29 de agosto, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en varias zonas del país, entre ellas en sureste: Campeche (norte, centro y este) y Yucatán (centro, oeste y sur), así como lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo (centro y sur).

Hacia el sábado y el domingo 30 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que el monzón mexicano afectará el noroeste de México, mientras que el paso de las ondas tropicales núm. 33 y núm. 34 causarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste, norte, noreste, sur y sureste de México

Pese a las lluvias, se espera un ambiente caluroso a muy caluroso tanto en el norte como en la Península de Yucatán. A ello se suma una onda de calor en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Para el domingo 30 de agosto, se esperan lluvias en los siguientes estados: