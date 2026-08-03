Estreno de ‘Cien años de soledad’, temporada 2: Fecha, capítulos, dónde ver y más

'Cien años de soledad' estrena su segunda parte el 5 de agosto en Netflix. (Foto: Netflix)

Los cien años de Macondo ya sueñan en el aire: al fin llega al streaming la segunda y última entrega de Cien años de soledad, la serie que adapta la novela de Gabriel García Márquez, ganadora del Nobel de Literatura en 1982.

La producción, filmada íntegramente en Colombia y en español, cierra el relato de una familia condenada por una maldición ancestral, donde el primero de la estirpe está amarrado en un árbol y al último se lo comen las hormigas.

¿Cuándo y dónde sale la temporada 2 de ‘Cien años de soledad’?

La temporada 2 de Cien años de soledad se estrena el 5 de agosto de 2026 en Netflix. El cierre de la historia llegará después, con un episodio especial programado para el 26 de agosto.

La serie está dirigida por Carlos Moreno y Laura Mora. El calendario de capítulos de la segunda parte queda así:

Episodio 1: El armisticio (Laura Mora) — 5 de agosto

(Laura Mora) — 5 de agosto Episodio 2: La Reina de Madagascar (Laura Mora) — 5 de agosto

(Laura Mora) — 5 de agosto Episodio 3: Fernanda del Carpio (Carlos Moreno) — 5 de agosto

(Carlos Moreno) — 5 de agosto Episodio 4: Había llegado el inocente tren (Carlos Moreno) — 5 de agosto

(Carlos Moreno) — 5 de agosto Episodio 5: Fue un once de octubre (Laura Mora) — 5 de agosto

(Laura Mora) — 5 de agosto Episodio 6: Eran más de tres mil (Laura Mora) — 5 de agosto

(Laura Mora) — 5 de agosto Episodio 7: Llovió cuatro años, once meses y dos días (Carlos Moreno) — 5 de agosto

(Carlos Moreno) — 5 de agosto Gran Final: Cien años de soledad (Laura Mora) — 26 de agosto

La serie que adapta la obra de Gabriel García Márquez llega a su tramo final. (Foto: Netflix) (Mauricio González A - @MauroGon,Mauricio González A - @MauroGon,Mauricio González A - @MauroGonzalezA/Mauricio González A - @MauroGonzalezA)

Francisco Ramos, vicepresidente de Contenido de Netflix para Latinoamérica, explicó por qué la historia no concluye en un episodio convencional: “la forma correcta de contar la novela en su extensión y ambición requería de una propuesta que no era la de un episodio, sino de un Gran Final”. Ramos añadió que ese cierre “sucederá en la forma de un capítulo especial, prácticamente un largometraje dirigido por Laura Mora”.

“Cada episodio de esta segunda parte es como una película. Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional. Después de vivir en esa casa y en ese pueblo durante tres años, sentimos que cerrar este viaje debía sentirse igual de grande, épico y cinematográfico”, explicó Laura Mora.

¿De qué trata ‘Cien años de soledad’ 2?

La segunda parte se construye a lo largo de 50 años sobre dos llegadas que terminan por definir el destino de Macondo. La primera tiene forma de mujer: Fernanda del Carpio, oriunda de Bogotá, entra en la vida de los Buendía a raíz de una conspiración que los conservadores urden contra el coronel Aureliano Buendía.

Su matrimonio con Aureliano Segundo —uno de los gemelos nacidos del hijo bastardo de Arcadio— le da a Úrsula Iguarán algo que nunca había tenido: herederos legítimos en la familia.

La segunda llegada tiene forma de máquina. José Arcadio Segundo, gemelo de Aureliano Segundo, hace posible los sueños desmesurados del patriarca de comunicar a Macondo con el mundo.

Con la llegada del tren se abren también las puertas a la compañía bananera, que desata las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo. Con ello se cumple la maldición que Úrsula Iguarán había anunciado desde el origen de la estirpe: que los Buendía no tendrían una segunda oportunidad sobre la tierra.

El resto de la temporada sigue el avance de las nuevas generaciones de la familia Buendía en paralelo a la transformación del propio Macondo, cuya prosperidad va cediendo paso a la decadencia hasta el desenlace de la historia.

El elenco de 'Cien años de soledad' se prepara para el cierre de la historia de los Buendía. (Foto: Netflix) (Mauricio González A - @MauroGon;Mauricio González A - @MauroGonzalezA)

Reparto de ‘Cien años de soledad’ 2

El elenco de la temporada 2 retoma a varios de los actores de la primera entrega e incorpora nuevos nombres para las siguientes generaciones de la familia Buendía:

Julián Román y Jorge Quintero – José Arcadio Segundo y Aureliano Segundo (versión adulta y joven)

y – José Arcadio Segundo y Aureliano Segundo (versión adulta y joven) Claudio Cataño – coronel Aureliano Buendía

– coronel Aureliano Buendía Marleyda Soto – Úrsula Iguarán

– Úrsula Iguarán María Adelaida Puerta – Amaranta Buendía

– Amaranta Buendía Martha Karina Hurtado – Rebeca Buendía

– Rebeca Buendía Obeida Benavides – Pilar Ternera

– Pilar Ternera Emiliano Pernía – Aureliano José

– Aureliano José Ana Machado – Santa Sofía de la Piedad

– Santa Sofía de la Piedad Daniella Reyes – Remedios, la bella

– Remedios, la bella Ángela Cano y Licinia Alzate – Petra Cotes (versión joven y mayor)

y – Petra Cotes (versión joven y mayor) Laura Taylor y Carla Baratta – Fernanda del Carpio (versión joven y adulta)

y – Fernanda del Carpio (versión joven y adulta) Violetta Avendaño y Juanita Molina – Renata Remedios “Meme” (versión joven y adulta)

y – Renata Remedios “Meme” (versión joven y adulta) David Palacios y Pedro Pablo Pérez – Mauricio Babilonia (versión joven y mayor)

y – Mauricio Babilonia (versión joven y mayor) Emmanuel Restrepo

Estefanía Piñeres

Macondo enfrenta la llegada del progreso y sus consecuencias en la segunda parte de la serie. (Foto: Netflix) (Mauricio González A - @MauroGon;Mauricio González A - @MauroGonzalezA)

La serie cuenta con el respaldo de la familia de Gabriel García Márquez y es producida por Dynamo, casa productora fundada en 2006. El rodaje se realizó en los departamentos colombianos de Magdalena, Boyacá, Cundinamarca y Tolima.