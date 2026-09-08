¿Qué sabemos de Julieta Ramírez, aspirante de Morena a la candidatura para BC que cooperaría con EU?

Julieta Ramírez y una supuesta investigación en EU: esto se sabe y esto niega la senadora. (Cuartoscuro/Archivo)

Julieta Ramírez, senadora por Morena con licencia y aspirante a la gubernatura de Baja California, estaría bajo investigación de autoridades de Estados Unidos, reveló una investigación de N+, la cual fue negada por la política.

La morenista, supuestamente, habría firmado un “proffer agreement”, documento legal mediante el cual una persona acuerda con la Oficina de Condado de San Diego del Departamento de Justicia de Estados Unidos que su declaración no se utilice en su contra durante un juicio.

La senadora con licencia habría acordado reunirse con personal del Departamento de Justicia de EU para determinar si la información que aportaría era confiable a cambio de algún beneficio.

A través de una publicación en sus redes sociales, Julieta Ramírez negó la versión difundida por N+. Se refirió a los señalamientos como “mitote” y descalificó el trabajo periodístico, pues no se presentó alguna prueba al respecto.

“Dejas en evidencia tu necesidad de rating y que eres una voz de alquiler!”, escribió la senadora con licencia contra el periodista.

El medio de comunicación no aclaró cuál es el cargo que se le imputa a Julieta Ramírez por el cual estaría bajo investigación en Estados Unidos ni mostró el documento que cita sobre las supuestas reuniones pactadas para colaborar con autoridades de aquel país.

Anteriormente, surgieron versiones sobre la cancelación de la visa a Julieta Ramírez, aunque la senadora publicó videos en Estados Unidos para desmentir que se le hubiera revocado el permiso para entrar a ese país.

¿Quién es Julieta Ramírez, senadora presuntamente bajo investigación en EU?

Nacida en Mexicali el 2 de marzo de 1995, su trayectoria refleja cómo pasó del activismo a convertirse, con menos de 30 años, en senadora de la República.

Mientras cursaba la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), entre 2013 y 2018, Ramírez destacó en el ámbito del liderazgo juvenil.

Sus primeros pasos en la administración pública fueron en la Secretaría de Desarrollo Social de Mexicali entre 2014 y 2016.

Fue hasta 2018 cuando Ramírez se afilió formalmente a las filas de Morena a nivel estatal en Mexicali. Participó activamente en el grupo de mujeres de dicho partido.

Ese mismo año, se encargó de la Coordinación de Proyectos Estratégicos en el gobierno municipal de Mexicali. Al año siguiente, en 2019, asumió como secretaria particular de la presidenta municipal de Mexicali, entonces Marina del Pilar, actual gobernadora de Baja California, también señalada de colaborar con autoridades de Estados Unidos por una supuesta investigación en su contra.

En 2021, dio el salto formal a la representación popular al ser electa diputada federal para la LXV Legislatura, cargo que ejerció hasta 2024.

Por último, fue postulada por la coalición oficialista bajo el principio de mayoría relativa para ocupar un escaño en el Senado durante el periodo 2024-2027.