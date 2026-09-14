Feminicidio de Claudia Tacoronte: ‘SRE ya está en contacto con el Consulado de España’, dice Sheinbaum

La comunidad educativa se concentró para guardar duelo por el asesinato de la joven española que estaba de intercambio en México. (EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está en contacto con el Consulado de España para aclarar el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de 21 años que realizaba una estancia académica en Morelos.

“Está en contacto ya la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por este lamentable homicidio”, afirmó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’.

La mandataria detalló que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Gabinete de Seguridad federal apoyan a la Fiscalía General del Estado de Morelos en las investigaciones.

“Ya está la Secretaría de Relaciones Exteriores en contacto con el Consulado de España”, zanjó.

¿Qué sabemos del feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española?

Claudia Tacoronte Aguilera estudiaba cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada y realizaba una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde fue asesinada en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio, según informaron autoridades.

Según el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla.

De acuerdo con la información, la Fiscalía estatal investiga el crimen como feminicidio, conforme al protocolo aplicado a las muertes violentas de mujeres, mientras determina las circunstancias del asesinato y si existieron razones de género.

Las primeras versiones apuntan a que la joven fue atacada con un arma blanca en un presunto intento de asalto en las inmediaciones de la Casa de Cultura, donde trató de resguardarse antes de ser alcanzada por su agresor. Hasta ahora, la Fiscalía no ha descartado ninguna línea de investigación.

Tras el asesinato, la UAEM transmitió su “profunda indignación” por el crimen y exigió a las autoridades una investigación “inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género” para esclarecer los hechos y evitar la impunidad.

Universidades de luto por feminicidio de Claudia Tacoronte

La tristeza y el silencio impregnaron este lunes la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada, donde los habituales rostros de alegría del comienzo de curso se ensombrecieron tras conocer el asesinato en un presunto feminicidio de Claudia Tacoronte, una estudiante de 21 años que se encontraba en México.

En esta universidad, donde la joven estudiaba hasta que hace apenas un mes inició una estancia de intercambio en México, se realizó un minuto de silencio en memoria de Claudia, nacida en Canarias y estudiante de cuarto curso de Educación Infantil.

Desde el Gobierno español, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que es canario como la joven, aseguró que “ante hechos tan injustos, es imposible que las palabras den suficiente consuelo a sus seres queridos”.

A las puertas de su facultad, la coordinadora del grado de Educación Primaria Bilingüe y tutora de intercambio de Claudia, Magdalena Ramos, contó a EFE que era “una chica con mucha ilusión”, y que estaba “muy ilusionada” con su estancia en México, donde ocurrió el feminicidio; “iba todo muy bien”, aseguró, aludiendo a que habló con la joven el pasado viernes.