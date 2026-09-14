Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 14 de septiembre de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 14 de septiembre desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria adelante detalles sobre cómo será su segunda ceremonia del Grito de Independencia, que será amenizado por el grupo Intocable, en el Zócalo.
El martes 15 y miércoles 16 de septiembre no habrá conferencias debido a que son considerados como feriados y también la presidenta Sheinbaum encabezará el Desfile por el 216 aniversario de la Independencia de México.
Además, también se prevé que la Secretaría de Educación Pública (SEP) presente datos sobre becas a estudiantes como parte del Paquete Económico.
Precio de la canasta básica: Este es el supermercado de la CDMX donde está más barata
El precio promedio de la canasta básica se mantiene en 910 pesos y en la Ciudad de México hay un supermercado donde dichos productos son más baratos.
Se trata de Soriana Súper Toriello, en la alcaldía Tlalpan, que vende la canasta básica en 841.90 pesos. Otros supermercados con precios bajos son:
- Soriana Hiper Ejército en Tampico, Tamaulipas, vende la canasta en 837.50.
- Walmart Hermosillo, en Sonora, ofrece la canasta básica en 846.10 pesos.
- Soriana Hiper Coapa, en CDMX, vende la canasta básica en 888.90 pesos.
- HEB Ejército, en Tampico, Tamaulipas, ofrece la canasta básica en 878.88.
Precio del diésel: ¿Cuáles son las gasolineras donde es más barato?
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detalló que el precio del diésel se mantiene en 27 pesos y estas son las gasolineras donde es más barato el litro:
- Pemex Avenida 25 oriente 1627 en Puebla, vende el diésel en 26.88 pesos.
- Pemex carretera costera del Golfo 138-B, en Coatzacoalcos, Veracruz, ofrece el litro de diésel en 26.93 pesos.
- Pemex Océano Atlántico 682 en León, Guanajuato, vende el diésel en 26.96.
- Pemex Boulevard de las Naciones KTM 10.5 LT. 90, en Acapulco, ofrece el diésel en 26.99 pesos.
- Gasolinera Dynami en calle Otilio González 4102, en Saltillo, Coahuila, vende el diésel en 26.99 pesos.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’
- La presidenta Claudia Sheinbaum condenó la amenaza que hizo Fernando Salazar, senador por Morena, contra el periodista Enrique Acevedo, por su inconformidad por el reportaje presentado contra Julieta Ramírez y su supuesta colaboración con autoridades de Estados Unidos.
- Sheinbaum criticó los cambios aprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para que sean consideradas válidas las boletas electorales ‘planchadas’, es decir, las que no se doblaron para introducirse en las urnas.
- La mandataria anunció que para el próximo año se incluirá un libro especial para el aprendizaje de matemáticas tras bajos resultados de la prueba PISA.
- La presidenta Claudia Sheinbaum criticó que miembros del Partido Acción Nacional (PAN) hayan viajado a Europa en medio del inicio del proceso electoral.
- El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, negó que en la frontera con Estados Unidos haya incrementado el uso de drones. Afirmó que principalmente estos aparatos son utilizados por los denominados ‘polleros’ para ubicar a las autoridades fronterizas e intentar el cruce ilegal de personas.