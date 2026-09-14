Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 14 de septiembre de 2026: Síguela aquí en vivo

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante su llegada a la Conferencia del Pueblo en Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 14 de septiembre desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria adelante detalles sobre cómo será su segunda ceremonia del Grito de Independencia, que será amenizado por el grupo Intocable, en el Zócalo.

El martes 15 y miércoles 16 de septiembre no habrá conferencias debido a que son considerados como feriados y también la presidenta Sheinbaum encabezará el Desfile por el 216 aniversario de la Independencia de México.

Además, también se prevé que la Secretaría de Educación Pública (SEP) presente datos sobre becas a estudiantes como parte del Paquete Económico.

Precio de la canasta básica: Este es el supermercado de la CDMX donde está más barata

El precio promedio de la canasta básica se mantiene en 910 pesos y en la Ciudad de México hay un supermercado donde dichos productos son más baratos.

Se trata de Soriana Súper Toriello, en la alcaldía Tlalpan, que vende la canasta básica en 841.90 pesos. Otros supermercados con precios bajos son:

Soriana Hiper Ejército en Tampico, Tamaulipas, vende la canasta en 837.50.

Walmart Hermosillo , en Sonora, ofrece la canasta básica en 846.10 pesos.

, en Sonora, ofrece la canasta básica en 846.10 pesos. Soriana Hiper Coapa, en CDMX, vende la canasta básica en 888.90 pesos.

HEB Ejército, en Tampico, Tamaulipas, ofrece la canasta básica en 878.88.

Precio del diésel: ¿Cuáles son las gasolineras donde es más barato?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detalló que el precio del diésel se mantiene en 27 pesos y estas son las gasolineras donde es más barato el litro:

Pemex Avenida 25 oriente 1627 en Puebla, vende el diésel en 26.88 pesos.

Avenida 25 oriente 1627 en Puebla, vende el diésel en 26.88 pesos. Pemex carretera costera del Golfo 138-B, en Coatzacoalcos, Veracruz, ofrece el litro de diésel en 26.93 pesos.

Pemex Océano Atlántico 682 en León, Guanajuato, vende el diésel en 26.96.

Océano Atlántico 682 en León, Guanajuato, vende el diésel en 26.96. Pemex Boulevard de las Naciones KTM 10.5 LT. 90, en Acapulco, ofrece el diésel en 26.99 pesos.

Gasolinera Dynami en calle Otilio González 4102, en Saltillo, Coahuila, vende el diésel en 26.99 pesos.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’