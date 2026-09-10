Sheinbaum ‘defiende’ a Simey Olvera por llevar a su doble ‘Claudita’ a un informe: ‘No lo veo mal’

Sheinbaum ‘defiende’ a Simey Olvera por usar a una doble conocida como “Claudita”. (Cuartoscuro)

“No lo veo mal”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum a la polémica con la senadora por Morena, Simey Olvera Bautista, luego de contratar a una imitadora de la mandataria federal para participar en su segundo informe de labores legislativas.

La presidenta Sheinbaum consideró que no hay una mala intención de parte de la senadora morenista; sin embargo, este hecho le provocó críticas por internautas hasta su lugar en la Mesa Directiva del Senado.

“No lo veo mal (...) ella decidió usar el personaje. Lo hace de una manera sana, no hay una mala intención de su parte”, respondió la mandataria en la mañanera de este 10 de septiembre.

La controversia ocurrió luego que Olvera Bautista contratara a la actriz y comediante Tamara Heneine, conocida por su personaje ‘Claudita’, una parodia directa a la presidenta Sheinbaum.

El 28 de agosto, desde Ixmiquilpan, Hidalgo, la senadora morenista apareció acompañada por ‘Claudita’, quien condujo el evento donde Simey Olvera brindó un informe del segundo año de sus actividades legislativas.

Olvera defendió la presencia de la actriz y señaló que Tamara Henaine es su amiga personal y que acudió al evento de manera voluntaria, sin que hubiera un pago con recursos públicos.

Sustituyen a Simey Olvera Bautista de la Mesa Directiva del Senado

Una semana después de este incidente, el pleno del Senado decidió reemplazar a Simey Olvera de la Mesa Directiva del Senado y en su lugar fue seleccionada Claudia Tello Espinosa.

Supuestamente, el Senado y la bancada de Morena no relacionaron la decisión de cambiar a Simey Olvera con la participación de la imitadora ‘Claudita’ en el informe legislativo de la morenista.

Hasta el momento, la senadora no emitió una disculpa por la participación Tamara Heneine en su informe ni explicó cómo surgió la idea para contemplarla dentro de sus actividades.

¿Quién es Tamara Heneine, imitadora de Claudia Sheinbaum?

La parodia de Tamara Heneine nació cuando la presidenta Claudia Sheinbaum contendía por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y tomó impulso durante la campaña presidencial de 2024.

Henaine asegura que su interpretación la realiza “desde el cariño y el respeto, no desde el rencor”. Incluso en una ocasión la presidenta Sheinbaum conoció a su ‘doble’ en un mitin de campaña junto a Clara Brugada.