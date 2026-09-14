¿Será Reino ‘Desunido’? Esto dijeron Escocia, Gales e Irlanda del Norte sobre separarse de Inglaterra

Escocia celebró un referéndum en 2014 en el que 55% votó por seguir dentro del Reino Unido.

Los líderes nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte unieron fuerzas para reclamar el derecho de sus territorios a decidir su futuro y remarcaron ante el Reino Unido su derecho a la autodeterminación.

John Swinney, líder del Partido Nacional Escocés (SNP); Rhun ap Iorwerth, de Plaid Cymru de Gales; y Michelle O’Neill, vicepresidenta de Sinn Féin de Irlanda del Norte, se reunieron este lunes 14 de septiembre en Cardiff para firmar un memorando de entendimiento sobre el futuro de las tres naciones.

El encuentro tiene una característica inédita: Por primera vez, los primeros ministros de Escocia, Gales e Irlanda del Norte pertenecen a fuerzas políticas que defienden la salida de sus respectivos territorios del Reino Unido.

En el documento, las fuerzas nacionalistas advirtieron que el escenario político británico está cambiando. “No podría haber una señal más clara de que el tiempo de Westminster está llegando a su fin”, señalaron.

El memorando sostiene además que Escocia, Gales e Irlanda tienen derecho a determinar su propio futuro y rechaza que el Gobierno central pueda impedir la celebración de referéndums.

“Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación. Ningún gobierno tiene derecho a bloquear la democracia”, afirmaron.

Pese al frente común, reconocieron que cada movimiento independentista enfrenta circunstancias diferentes y que no existe un único calendario para una eventual ruptura del Reino Unido.

“Reconocemos que nuestros partidos tienen diferentes posiciones constitucionales y que cada nación determinará su propio futuro, a su manera y en su propio tiempo”, indica el acuerdo.

¿Escocia buscará nuevamente independizarse del Reino Unido?

Escocia es el único de los tres territorios que ya celebró un referéndum específicamente sobre su independencia. En septiembre de 2014, los escoceses votaron por permanecer dentro del Reino Unido: el 55 por ciento rechazó la separación, frente a un 45 por ciento que respaldó la independencia.

Sin embargo, el SNP mantiene entre sus principales objetivos la celebración de una nueva consulta. Swinney sostuvo antes del encuentro de Cardiff que las tres fuerzas comparten la idea de que los intereses de sus naciones no están siendo atendidos por Westminster y que sus habitantes deben tener la posibilidad de decidir su futuro.

El primer ministro británico, Andy Burnham, pareció abrir recientemente la puerta a una nueva consulta si existía un “claro consenso” en Escocia, aunque posteriormente aclaró que otro referéndum permanecía “fuera de discusión”.

Gales se suma al frente independentista, pero sin fecha para un referéndum

El escenario galés es diferente. La victoria de Plaid Cymru en las elecciones de mayo colocó por primera vez al frente del Gobierno de Gales a un partido que defiende abiertamente la independencia.

Rhun ap Iorwerth se sumó al acuerdo firmado en Cardiff, aunque evitó establecer un calendario para una consulta sobre la separación.

Plaid Cymru ha descartado celebrar un referéndum de independencia durante su primer periodo de gobierno y, por ahora, busca obtener mayores facultades para Gales.

Irlanda del Norte: Sinn Féin presiona por un referéndum de reunificación

El caso de Irlanda del Norte tiene una diferencia fundamental respecto de Escocia y Gales: Sinn Féin no plantea convertirse simplemente en un Estado independiente, sino abandonar el Reino Unido para avanzar hacia la reunificación de Irlanda.

Michelle O’Neill afirmó durante la reunión que el debate sobre la unidad irlandesa está activo y sostuvo que se están produciendo cambios históricos alrededor de Irlanda del Norte.

El Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que puso fin a tres décadas de violencia en Irlanda del Norte, contempla un mecanismo para realizar una consulta sobre la reunificación cuando existan condiciones para considerar probable una mayoría favorable al cambio constitucional.

El debate cobró nuevo impulso después de que el presidente Donald Trump, respaldara públicamente durante una visita a Irlanda la posibilidad de reunificar la isla. Trump afirmó que le “encantaría” verla unificada y posteriormente insistió en que unir Irlanda e Irlanda del Norte parecía una opción “natural”.