¿Aguacero en Grito de Independencia? Jalisco prevé lluvia intensa para este martes 15 de septiembre

Así estará el clima en Jalisco este martes 15 de septiembre.

Para este martes 15 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día de cielos nublados y temperaturas cálidas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Se esperan valores mínimos de 12°C y máximos que alcanzarán los 30°C, con probabilidad de lluvias intensas en la región.

Vista del cielo nublado sobre Guadalajara, Jalisco.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Jalisco?

En Guadalajara, las temperaturas se situarán entre los 12°C y 30°C, con un cielo nublado y viento de 4 km/h. Para Zapopan, las condiciones serán muy similares, con un rango térmico de 12°C a 30°C y viento de 5 km/h, manteniendo el cielo cubierto.

Por su parte, Tlaquepaque registrará temperaturas entre 12°C y 29.3°C, mientras que Tonalá tendrá un día con valores de 12°C a 30°C. Ambas ciudades presentarán cielos nublados y vientos suaves de 4 km/h. Se observa una ligera variación en las máximas entre Tlaquepaque y el resto de la ZMG.

¿Habrá lluvias mañana en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

Sí, se esperan lluvias. Un canal de baja presión y la onda tropical número 39, que se desplazará sobre el sur del país, provocarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes. Esto incluye la posible caída de granizo en estados del occidente y centro, con lluvias puntuales intensas para Nayarit y Jalisco.

Las lluvias intensas esperadas para Jalisco podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y potencial caída de granizo. Esto puede generar aumento en los niveles de ríos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de la ZMG, por lo que se recomienda precaución.

¿Cómo estará el clima en Jalisco el resto de la semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 15 de septiembre: Máxima de 29°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

Miércoles 16 de septiembre: Máxima de 30°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

Jueves 17 de septiembre: Máxima de 31°C, Mínima de 12°C, Cielo despejado, viento de 5 km/h.

La tendencia climática para los próximos días en la región de Jalisco indica un aumento gradual en las temperaturas máximas, alcanzando los 31°C para el jueves. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables en los 12°C. La nubosidad disminuirá hacia el final de la semana, dando paso a cielos más despejados.

¿Cómo protegerse del clima en Jalisco estos días?

Ante las temperaturas cálidas y la posibilidad de lluvias, se recomienda mantenerse bien hidratado bebiendo suficiente agua, incluso si el cielo está nublado. Es prudente usar ropa ligera y de colores claros para mitigar el calor, además de protector solar, ya que los rayos UV pueden traspasar las nubes.

Se aconseja planificar las actividades al aire libre considerando la posibilidad de lluvias repentinas y fuertes. Las autoridades recomiendan estar atentos a los avisos de Protección Civil, especialmente por el riesgo de encharcamientos o inundaciones locales debido a las precipitaciones intensas pronosticadas.

Fuente: CONAGUA.

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