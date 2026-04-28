Pelea de multimillonarios: ¿Por qué Elon Musk demandó a Sam Altman, CEO de OpenAI? Esto dijo en juicio

Entre los cambios que busca Musk está una orden judicial para revertir la reestructuración con fines de lucro de OpenAI, concluida en octubre. EFE

Elon Musk testificó este martes que demandó a OpenAI y a dos de sus cofundadores —Sam Altman y Greg Brockman— porque considera que el giro de la startup, de una organización benéfica a una empresa con fines de lucro, es incorrecto y sienta un precedente preocupante para otros esfuerzos filantrópicos.

“No está bien robar una organización benéfica, esa es mi postura”, dijo Musk al jurado al inicio de un juicio en una corte federal en Oakland, California.

El juicio, seguido de cerca, es la culminación de años de animosidad y disputas públicas en torno a la startup que los tres ayudaron a fundar en 2015, antes de que su relación se deteriorara y se convirtieran en rivales.

Musk dijo que las consecuencias de la batalla legal van mucho más allá de las personas involucradas y que, si la conducta de Altman y Brockman no se considera indebida, “este caso se convertirá en jurisprudencia y sentará un precedente para saquear todas las organizaciones benéficas de Estados Unidos”.

¿Qué dijo OpenAI contra Musk en demanda?

Un abogado de OpenAI, William Savitt, objetó la explicación de Musk y pidió a la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers eliminar ese testimonio, argumentando que Musk no es abogado y no puede ofrecer análisis legales. Gonzalez Rogers rechazó la petición.

En su propia declaración al jurado, Savitt argumentó que la demanda de Musk es, principalmente, un intento por socavar a un competidor clave de su empresa de inteligencia artificial, xAI. También sostuvo que el propio Musk apoyó en los primeros años la reestructuración de OpenAI como entidad con fines de lucro.

El resultado del juicio, que durará tres semanas, podría moldear el futuro de OpenAI, justo cuando contempla una esperada oferta pública inicial que apunta a ser una de las más grandes de la historia, mientras la compañía se acerca a una valuación de un billón de dólares.

Musk busca revertir reestructuración de OpenAI

Entre los cambios que busca Musk está una orden judicial para revertir la reestructuración con fines de lucro de OpenAI, concluida en octubre.

Musk dedicó gran parte de su testimonio inicial a relatar al jurado sus emprendimientos, incluidos Zip2, PayPal, SpaceX, Neuralink y Tesla. Dijo que desde hace tiempo le interesa la inteligencia artificial, pero que siempre ha tenido preocupaciones sobre que la tecnología se vuelva más inteligente y poderosa que la inteligencia humana.

Musk, vestido con traje negro y corbata —como en otras apariciones judiciales—, se mostró cómodo e incluso entusiasta en el estrado, haciendo en ocasiones comentarios breves e irónicos. El magnate ha testificado ante varios jurados en disputas legales en todo el país, ganando la mayoría de sus casos.

Apenas el mes pasado, Musk testificó durante dos días ante un jurado federal en San Francisco en una demanda colectiva de inversionistas de Twitter Inc., caso que finalmente perdió.

La persona más rica del mundo testificó que concibió OpenAI durante conversaciones con el cofundador de Google, Larry Page, quien, según Musk, “no estaba siendo lo suficientemente cuidadoso con la seguridad de la IA”.

“Le dije: ¿Y si la IA extingue a los humanos? Él dijo que estaría bien siempre y cuando sobreviva la inteligencia artificial. Le dije que eso era una locura”, relató Musk. “Luego me llamó especista por preocuparme más por los humanos que por la IA”.

“Pensé que eso era una locura y que necesitábamos algún tipo de contrapeso a Google”, añadió.

¿Por qué demandó Musk a fundadores de OpenAI?

El abogado de Musk, Steven Molo, dijo al jurado que el juicio demostrará que Altman y Brockman aprovecharon el dinero, la reputación y la orientación de Musk para poner en marcha OpenAI, para luego abandonar sus principios enfocados en el interés público y capitalizar el proyecto para beneficio propio.

Molo alegó que Microsoft Corp. fue cómplice consciente de esa traición cuando el gigante del software inyectó 13 mil millones de dólares a OpenAI a partir de 2019, un año después de que Musk dejara la junta directiva de la startup.

Microsoft respaldó a Altman y Brockman mientras convertían en una “burla absoluta la misión benéfica de OpenAI”, dijo Molo al jurado de nueve personas.

En su declaración al jurado, Savitt respondió que en el primer año de OpenAI como laboratorio de investigación sin fines de lucro, Musk escribió en un correo electrónico: “probablemente sería mejor tener una corporación C estándar con una organización sin fines de lucro paralela”.

Al año siguiente, Musk escribió en otro correo que “quizá fue un error que OpenAI se estableciera como una organización sin fines de lucro, dado el avance que estaba teniendo DeepMind”, dijo Savitt, en referencia al proyecto de IA de Google, propiedad de Alphabet.

Esto dice Musk sobre reestructuración de OpenAI

En 2017, Musk y otros en OpenAI reconocieron que la empresa necesitaría gastar mucho más en recursos computacionales para respaldar su tecnología de lo que habían previsto. Los fundadores tuvieron “decenas” de reuniones y coincidieron en la idea de crear un brazo con fines de lucro.

“Durante esas intensas discusiones en 2017, el señor Musk nunca expresó la opinión de que OpenAI debía seguir siendo puramente sin fines de lucro”, dijo Savitt. “De hecho, ocurrió exactamente lo contrario”.

Musk, afirmó Savitt, “quería convertir OpenAI en una empresa totalmente con fines de lucro y asumir el control absoluto”, pero “los otros fundadores se negaron a entregar las llaves de la inteligencia artificial a una sola persona”.

Savitt subrayó que la fundación sin fines de lucro de OpenAI sigue controlando la organización. Como parte de su conversión el año pasado, la compañía dijo que OpenAI seguiría bajo supervisión de la entidad no lucrativa, ahora llamada OpenAI Foundation. La organización también recibió una participación accionaria de 26 por ciento.

Finalmente, Savitt sostuvo que Musk tardó demasiado en demandar y que sus reclamos están caducos bajo las reglas legales. Musk tenía desde 2020 toda la información necesaria para presentar su demanda, pero no acudió a tribunales sino hasta 2024, planteando así un tema clave para que decida el jurado.

Altman contra Musk: Cómo la mayor disputa tecnológica terminó en tribunales

Russell Cohen, abogado de Microsoft, dijo que la disputa tiene poco que ver con la empresa de software, que —afirmó— “ha sido un socio responsable en cada paso del camino”.

“Juntos, Microsoft y OpenAI han ayudado a financiar una de las organizaciones sin fines de lucro más grandes de la historia”, dijo al jurado.

“A diferencia del señor Musk, Microsoft nunca intentó controlar OpenAI”, argumentó Cohen. “Vio una asociación sin control. Vio una asociación que podía beneficiar a todos”.

Se espera que el jurado escuche a una larga lista de testigos de alto perfil y revise correos electrónicos, mensajes de texto y documentos corporativos de años atrás de los fundadores de OpenAI.

El jurado emitirá un “veredicto consultivo” al concluir los testimonios. La decisión final sobre los reclamos de Musk —y cualquier remedio— la emitirá Gonzalez Rogers, utilizando las conclusiones del jurado como guía.

El caso es Musk vs. Altman, 4:24-cv-04722, Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California (Oakland).